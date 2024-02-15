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Общество

В Пензе в поликлинике № 5 проводят текущий ремонт

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В Пензе в поликлинике № 5, которая располагается в Жемчужном проезде, 8а, проводят текущий ремонт. Уже приведены в порядок 4 кабинета врачей и коридоры на первом и втором этажах.

В планах - ремонт лестничных маршей и помещения регистратуры.

«На время проведения работ специалисты поликлиники не прекращают прием пациентов», - подчеркнули в ГБУЗ «Городская поликлиника».

Ранее в Пензе капитально отремонтировали поликлинику № 8 на улице Краснова, 60. Там обновили коридоры на первом и втором этажах, два лестничных пролета и шесть кабинетов. Внизу появился туалет для маломобильных граждан.

Кроме того, в учреждении установлена новая техника, отвечающая требованиям времени, и мебель как для медицинского персонала, так и для пациентов.

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Источник — фото ГБУЗ «Городская поликлиника»
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