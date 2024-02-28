В Пензе по субботам можно будет бесплатно сделать флюорографию

В Пензе пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.
Каждую субботу - 2, 9, 16, 23, 30 марта - в поликлинике областной туберкулезной больницы (ул. Суворова, 225) все желающие независимо от места проживания смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование органов грудной клетки.
Время проведения акции с 8:00 до 14:00. Желающие должны заранее записаться в регистратуре по телефону 68-25-89.
При себе необходимо иметь паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), медицинский полис и СНИЛС.
«Многие тяжелые, смертельно опасные болезни длительное время могут протекать скрытно, без видимых изменений самочувствия больного. Флюорография - самая эффективная профилактика и ранняя диагностика туберкулеза», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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