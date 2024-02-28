В Пензе по субботам можно будет бесплатно сделать флюорографию

28.02.2024 | 13:26

В Пензе пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

Каждую субботу - 2, 9, 16, 23, 30 марта - в поликлинике областной туберкулезной больницы (ул. Суворова, 225) все желающие независимо от места проживания смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование органов грудной клетки.

Время проведения акции с 8:00 до 14:00. Желающие должны заранее записаться в регистратуре по телефону 68-25-89.

При себе необходимо иметь паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), медицинский полис и СНИЛС.

«Многие тяжелые, смертельно опасные болезни длительное время могут протекать скрытно, без видимых изменений самочувствия больного. Флюорография - самая эффективная профилактика и ранняя диагностика туберкулеза», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.