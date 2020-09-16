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Учеба

Роспотребнадзор рассказал о справках при 1-дневном пропуске школы

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В среду, 16 сентября, на пресс-конференции в Министерстве образования Пензенской области рассказали о нюансах организации процесса обучения, связанных с пандемией коронавируса.

В частности, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова отметила, что при пропуске школы или детского сада, даже если ребенка не было всего один день, нужно представить справку о состоянии его здоровья.

«Мы прорабатываем вопрос о выделении отдельного кабинета, в большей мере это касается городской поликлиники. Родители могут не волноваться: сейчас поликлиники не принимают больных детей, лечение проводится на дому до полного выздоровления ребенка. Справка о состоянии ребенка будет предоставлена в день обращения», - пояснила главный специалист-эксперт областного минздрава Вера Гордейкова.

Ранее сообщалось, что в регионе из-за COVID-19 пять классов перешли на дистанционное обучение: по два в Пензе и Заречном, один в Мокшанском районе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость||

Так вы сначала проработайте вопрос, а потом вводите требование о справках! А то сначала требуют- берите справки где хотите! Какой-то дурдом уже с эти коронавирусом! Ребенок может после школы в магазине, на улице или в какой-то секции подхватить его и совсем не факт, если он пропустит день по семейным обстоятельствам и обязательно заразится!В день сейчас регистрируют под 100 случаев и продолжают проводить разные массовые мероприятия- где логика??? В поликлинике врачей не хватает, кто будет выделять целый кабинет и какова будет очередь в него???

Гость||

Это будет просто очередная бессмысленная бумажка, за которой придется тащиться с ребенком в больницу!!! В этом кабинете врач что? - будет анализ на коронавирус у ребенка брать? Как она должна выяснить, что ребенок не болен? Чисто визуально, измерив температуру? А в школах разве сейчас не делают каждый день то же самое, не допуская больных детей к урокам? Роспотребнадзор просто с себя ответственность сбрасывает такими "справками". Займитесь лучше гуляньями в городе при таком " официальном" количестве заболевших!!!!

Гость||

Понос если у ребенка? Тащить с поносом в больницу?

Гость||

А что теперь всем родителям уволиться и стоять в очереди за справкой? как вас посадили на эти места работать ... И кто вам сказал что больных детей нет в поликлинике они все там соплями и вшивые градусники ваши ещё не у кого температуру не показали

Гость||

С поносом обязательно надо в больницу. С кишечной инфекцией нечего в школе делать.

Гость||

Сколько детей с инфекцией в больницах ?

Гость||

Вот что придумали, бюрократы! Множат количество бумажек бестолковых!

Гость||

Сколько бездельников сидит и сочиняют всякую ерунду. Гнать всех в шею. Пусть на рынках и в магазинах порядок наводят. А они зарплату из бюджета получают и сидя в своих креслах выдумывают, придумывают и смеются над нами. Бюрократы

Гость||

Гость писал(a):

С поносом обязательно надо в больницу. С кишечной инфекцией нечего в школе делать.
Почему сразу кишечная инфекция? Выпил сок непривычный - понос. Понятно, что в школу идти не надо... А как за справкой отправиться? Девочка-месячные-болит живот- иди в больницу и неси справку?

Гость||

По семейным обстоятельствам пропустил, тоже справку из больницы?

Гость||

Правила нужно выполнять. Они для всех.

Гость||

Гость писал(a):

Правила нужно выполнять. Они для всех.
Нормальные правила - да. А не идиотские.

Гость||

Гость писал(a):

Правила нужно выполнять. Они для всех.
Гость писал(a):
Правила нужно выполнять. Они для всех.
Правила, но не дурь по отмыванию денег.

Гость||

Эх и идиоты,что твориться,какой педиатр даст справку на один день,что за диагноз напишет?

Гость||

А если на похороны на день съездить или еще по каким делам - в больницу тащиться? что за идиотизм!

Имя: Гость
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