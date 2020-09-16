Роспотребнадзор рассказал о справках при 1-дневном пропуске школы

16.09.2020 | 12:10

В среду, 16 сентября, на пресс-конференции в Министерстве образования Пензенской области рассказали о нюансах организации процесса обучения, связанных с пандемией коронавируса.

В частности, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова отметила, что при пропуске школы или детского сада, даже если ребенка не было всего один день, нужно представить справку о состоянии его здоровья.

«Мы прорабатываем вопрос о выделении отдельного кабинета, в большей мере это касается городской поликлиники. Родители могут не волноваться: сейчас поликлиники не принимают больных детей, лечение проводится на дому до полного выздоровления ребенка. Справка о состоянии ребенка будет предоставлена в день обращения», - пояснила главный специалист-эксперт областного минздрава Вера Гордейкова.

Ранее сообщалось, что в регионе из-за COVID-19 пять классов перешли на дистанционное обучение: по два в Пензе и Заречном, один в Мокшанском районе.