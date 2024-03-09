Пензенцы не смогут записать детей в летние лагеря прежним способом

09.03.2024 | 11:35

Жительницу Пензы Ольгу Т. обеспокоило, как будет проходить детская оздоровительная кампания в этом году.

«Подскажите, когда начнет работать площадка регистрации детей в летние лагеря с частичной оплатой Leto58? До сих пор информации нет», - задала она вопрос на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответ пришел из Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике г. Пензы.

«Действовавший с 2017 по 2023 годы сайт www.leto58.ru прекратил свою работу», - говорится в сообщении.

Подача заявлений на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря будет осуществляться через портал госуслуг либо МФЦ. Информация о начале заявочной кампании будет размещена не позднее 1 апреля на сайтах администрации Пензы и спорткомитета.

В 2023 году запись на получение путевок производилась через сайт сайт leto58.ru, причем он работал не с 1 марта, как обычно, а значительно позже - с 4 апреля.

За первые два часа работы ресурса заявки подали свыше 6 000 человек. От пензенцев стали поступать жалобы на невозможность отправить ребенка в лагерь по выбору.

Системой организации электронной очереди заинтересовалась прокуратура. Проверка выявила недостатки функционирования сайта. А в администрации Пензы пообещали рассмотреть альтернативные способы постановки в очередь в 2024 году.