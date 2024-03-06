Опубликован график работы медучреждений на конец недели

06.03.2024 | 09:16

Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы подведомственных учреждений с 8 по 10 марта.

Специализированная медицинская помощь в стационарах будет оказываться в полном объеме без перерыва и выходных дней. Также не будет изменений в работе службы скорой помощи.

В районах области в поликлиниках участковых больниц 9 марта с 8:00 до 14:00 пациентов будут принимать в кабинетах неотложной медицинской помощи, выписывать лекарства, выдавать листки нетрудоспособности, а также оказывать неотложную медицинскую помощь на дому по вызовам, принятым с 8:00 до 12:00. 8 и 10 марта эти медицинские организации не работают.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, а также ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» работают все дни без перерыва и выходных. С 8 по 10 марта с 8:00 до 14:00 будет организована работа кабинетов неотложной медицинской помощи.

Контакт-центры на базе единого телефонного номера 122 работают все дни с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 будут приниматься звонки для вызова врача на дом.

«В каждой медицинской организации организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах», - напомнили в пресс-службе регионального минздрава.