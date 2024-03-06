Сетевое издание|18+|Среда|6 мар 2024|11:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Опубликован график работы медучреждений на конец недели

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы подведомственных учреждений с 8 по 10 марта.

Специализированная медицинская помощь в стационарах будет оказываться в полном объеме без перерыва и выходных дней. Также не будет изменений в работе службы скорой помощи.

В районах области в поликлиниках участковых больниц 9 марта с 8:00 до 14:00 пациентов будут принимать в кабинетах неотложной медицинской помощи, выписывать лекарства, выдавать листки нетрудоспособности, а также оказывать неотложную медицинскую помощь на дому по вызовам, принятым с 8:00 до 12:00. 8 и 10 марта эти медицинские организации не работают.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, а также ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» работают все дни без перерыва и выходных. С 8 по 10 марта с 8:00 до 14:00 будет организована работа кабинетов неотложной медицинской помощи.

Контакт-центры на базе единого телефонного номера 122 работают все дни с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 будут приниматься звонки для вызова врача на дом.

«В каждой медицинской организации организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах», - напомнили в пресс-службе регионального минздрава.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте