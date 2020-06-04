04.06.2020 | 11:22

В четверг, 4 июня, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась горожанка, представившаяся Кариной. Женщину взволновали условия, в которых выпускники будут сдавать ЕГЭ в текущем учебном году.

Первое экзаменационное испытание школьникам предстоит пройти 3 июля, а 1-го числа в учебных учреждениях пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Вот пусть власти нам объяснят, насколько безопасно будет детям прийти в школы и сдавать экзамены после такого наплыва народа. Да, конечно, проведут дезинфекцию, но по факту просто тряпочкой пройдутся, смоченной в каком-нибудь растворе непонятном. Насколько вообще он способен защитить от чего-либо?» - возмутилась пензячка.

Женщина посчитала, что после голосования и экзаменов можно ожидать нового подъема заболеваемости COVID-19 и пневмонией.

«Лично мне страшно своего ребенка отпускать на ЕГЭ», - резюмировала горожанка.

Государственная аттестация в регионе стартует 29 июня. В этот день и в последующий пройдут пробные экзамены без участия школьников. Цель мероприятия - проверить готовность системы к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора.

Для сохранения здоровья детей и профилактики коронавируса на входе в здание, где будут проводиться ЕГЭ, установят дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, в туалетных комнатах будут гигиенические дезинфицирующие средства. Все помещения пунктов проведения экзаменов предварительно обработают.

Кроме того, выпускников рассадят зигзагообразно, с соблюдением социальной дистанции. Присутствующие в аудитории будут в масках и перчатках.

После аттестации в помещениях вновь проведут уборку с применением дезинфицирующих средств.