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Глас народа | ЕГЭ после голосования: пензячка опасается за здоровье выпускников

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В четверг, 4 июня, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась горожанка, представившаяся Кариной. Женщину взволновали условия, в которых выпускники будут сдавать ЕГЭ в текущем учебном году.

Первое экзаменационное испытание школьникам предстоит пройти 3 июля, а 1-го числа в учебных учреждениях пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Вот пусть власти нам объяснят, насколько безопасно будет детям прийти в школы и сдавать экзамены после такого наплыва народа. Да, конечно, проведут дезинфекцию, но по факту просто тряпочкой пройдутся, смоченной в каком-нибудь растворе непонятном. Насколько вообще он способен защитить от чего-либо?» - возмутилась пензячка.

Женщина посчитала, что после голосования и экзаменов можно ожидать нового подъема заболеваемости COVID-19 и пневмонией.

«Лично мне страшно своего ребенка отпускать на ЕГЭ», - резюмировала горожанка.

Государственная аттестация в регионе стартует 29 июня. В этот день и в последующий пройдут пробные экзамены без участия школьников. Цель мероприятия - проверить готовность системы к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора.

Для сохранения здоровья детей и профилактики коронавируса на входе в здание, где будут проводиться ЕГЭ, установят дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, в туалетных комнатах будут гигиенические дезинфицирующие средства. Все помещения пунктов проведения экзаменов предварительно обработают.

Кроме того, выпускников рассадят зигзагообразно, с соблюдением социальной дистанции. Присутствующие в аудитории будут в масках и перчатках.

После аттестации в помещениях вновь проведут уборку с применением дезинфицирующих средств.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да ладно. Хлоркой отмоют и нормально все. Сдать и все уж

Гость||

Выпускники такими толпами собираются,бродят по городу, в один телефон пяляться, какая уж дистанция.

Гость||

да кто б думал о детях-то! властям на это фиолетово

Гость||

Выпускники такими толпами собираются,бродят по городу, в один телефон пяляться, какая уж дистанция.

на улице это одно, а в замкнутом пространстве совсем другая ситуация

Гость||

Так и пишите, звонила истеричная дура.

Гость||

Она просто мыть не хотела хлоркой. Но не все родители такие. Соберутся и помоют с удовольствием. Для своих детей же.

Имя: Гость
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