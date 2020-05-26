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Общество

В расписание сдачи ЕГЭ внесены изменения

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В понедельник, 25 мая, были внесены коррективы в план кампании по сдаче ЕГЭ. Об этом сообщили в Министерстве образования Пензенской области со ссылкой на Министерство просвещения России.

В текущем учебном году календарный план ЕГЭ стартует 29 июня. Предполагалось, что в этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ.

Однако участники совещания в Минпросвещения РФ единогласно решили провести предварительные экзамены без участия детей. Их цель - еще раз проверить готовность системы к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора.

«Такие пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. Эксперты протестируют все этапы экзамена, прежде всего на предмет защиты здоровья участников, проверив каждую деталь в пунктах проведения. Данные пробные экзамены будут нормативно закреплены соответствующими документами», - говорится в сообщении.

После пробных экзаменов начнется этап непосредственной очной сдачи ЕГЭ. Он стартует 3 июля и продлится до 23 июля включительно. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля (по всем учебным предметам).

«Таким образом, календарный план ЕГЭ сохранит свои рамки и будет проведен, как сообщалось ранее, в течение июля», - сообщается на сайте минобразования региона.

Вторая волна для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в июле, пройдет в августе. Календарный план экзаменов и второй волны будет опубликован на сайтах Министерства просвещения, Рособрнадзора и доведен до каждой образовательной организации.

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