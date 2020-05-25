25.05.2020 | 08:31

Жители Пензы обеспокоены судьбами детей, попрошайничающих в центре города. О мальчике и девочке, которых регулярно видят в районе улицы Ставского, рассказал один из участников группы «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте».

«Пенза опять прославилась, убили ребенка, зверски. А сколько бродит по городу детей, предоставленных самим себе. На улице Ставского, например, очень известны два попрошайки, Ева и Артем. Пристают на заправке к клиентам, около ларьков выпрашивают еду, в 22 часа они около местного «Магнита» ждут просрочку. Ясно, что семьи неблагополучные, если дети бродят до полуночи, а родители забили. Значит, должна вмешаться общественность, до беды недалеко. Подскажите, как помочь этим детям», - обратился интернет-пользователь к другим участникам сообщества.

Несколько комментаторов посоветовали ему позвонить в органы опеки и ПДН. Еще один предположил, что вынудить их заниматься попрошайничеством могли родители.

«Органы опеки, ПДН. А дальше? Детдом? Дети производят впечатление очень воспитанных и вежливых. Конечно, по Еве сразу и не скажешь, что это девочка. Артем... есть дети и из благополучных семей, которые в его возрасте и курят и выпивают. За ним подобного замечено не было. И у «Магнита» им не только просрочку выносят, бывает, и обычные покупатели что-то отдают. Я думаю, что сообщали уже куда следует, ситуация не изменилась. Детдома они не заслужили - сломают их там», - поделился размышлениями мужчина.

Еще один горожанин написал, что попрошайки есть и в других районах Пензы: «На Кронштадтской ходят мелкие и спрашивают, можно ли заработать у вас, элементарно: вешай лапшу и тащи их куда хочешь».

Всплеск беспокойства о детях, которые проводят время на улицах Пензы, вызвало убийство 14-летней девочки в Тепличном. 22 мая она ушла из дома на прогулку и не вернулась, а на следующий день ее тело было найдено в лесополосе.

По факту случившегося незамедлительно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Сейчас следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают личность того, кто совершил злодеяние.

Ранее горожане в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что девочка из неблагополучной семьи. Ее тело нашли на конечной остановке автобуса, там, где находится магазин «Магнит». По словам очевидца, подростка якобы изнасиловали. Позднее соседка семьи, потерявшей дочь, опровергла эту информацию, указав, что на трупе были следы удушения.