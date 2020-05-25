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Глас народа | Убийство девочки заставило пензенцев беспокоиться за детей на улицах

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Жители Пензы обеспокоены судьбами детей, попрошайничающих в центре города. О мальчике и девочке, которых регулярно видят в районе улицы Ставского, рассказал один из участников группы «Подслушано Пенза» во «ВКонтакте».

«Пенза опять прославилась, убили ребенка, зверски. А сколько бродит по городу детей, предоставленных самим себе. На улице Ставского, например, очень известны два попрошайки, Ева и Артем. Пристают на заправке к клиентам, около ларьков выпрашивают еду, в 22 часа они около местного «Магнита» ждут просрочку. Ясно, что семьи неблагополучные, если дети бродят до полуночи, а родители забили. Значит, должна вмешаться общественность, до беды недалеко. Подскажите, как помочь этим детям», - обратился интернет-пользователь к другим участникам сообщества.

Несколько комментаторов посоветовали ему позвонить в органы опеки и ПДН. Еще один предположил, что вынудить их заниматься попрошайничеством могли родители.

«Органы опеки, ПДН. А дальше? Детдом? Дети производят впечатление очень воспитанных и вежливых. Конечно, по Еве сразу и не скажешь, что это девочка. Артем... есть дети и из благополучных семей, которые в его возрасте и курят и выпивают. За ним подобного замечено не было. И у «Магнита» им не только просрочку выносят, бывает, и обычные покупатели что-то отдают. Я думаю, что сообщали уже куда следует, ситуация не изменилась. Детдома они не заслужили - сломают их там», - поделился размышлениями мужчина.

Еще один горожанин написал, что попрошайки есть и в других районах Пензы: «На Кронштадтской ходят мелкие и спрашивают, можно ли заработать у вас, элементарно: вешай лапшу и тащи их куда хочешь».

Всплеск беспокойства о детях, которые проводят время на улицах Пензы, вызвало убийство 14-летней девочки в Тепличном. 22 мая она ушла из дома на прогулку и не вернулась, а на следующий день ее тело было найдено в лесополосе.

По факту случившегося незамедлительно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Сейчас следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают личность того, кто совершил злодеяние.

Ранее горожане в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что девочка из неблагополучной семьи. Ее тело нашли на конечной остановке автобуса, там, где находится магазин «Магнит». По словам очевидца, подростка якобы изнасиловали. Позднее соседка семьи, потерявшей дочь, опровергла эту информацию, указав, что на трупе были следы удушения.

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Гость||

Кошмар! Наайти подонка и по полной ему чтоб засандалили.

Люди!!! Нечего детям вечерами одним шоркаться по улицам!

Гость||

Пенза - город контрастов.

Министры насильники и казнокрады,теперь убийство ребёнка.

Какой губернатор наведёт порядок в своём доме???

Гость||

Гость писал(a):

Какой губернатор наведёт порядок в своём доме???
При чем здесь губернатор. Что он может?, отлавливать подозрительных людей?

Психическибольных много, и всех их отследить невозможно.

Гость||

А, когда надо, навести порядок!? У нас везде порядок, во время ливня на дорогах воды по колено, в субботу по городу господа автомобилисты, как нормально передвигались?

Гость||

Гость писал(a):

Люди!!! Нечего детям вечерами одним шоркаться по улицам!
А если родители работают до поздна, что детям делать?

Их дома удержать невозможно.

Гость||

Как жалко девочку. Разорвать бы на куски того ублюдка, кто это сделал.

Гость||

найти и казнить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А сколько бродит по городу детей, предоставленных самим себе.
В области режим самоизоляции. Какого черта родители отпускают детей "бродить по городу" - вопрос именно к родителям.

Гость||

Чушь полная. Пензенские яжматери непрошибаемые. Им пофиг на всех, кроме себя.

Гость||

Гость писал(a):

При чем здесь губернатор. Что он может?, отлавливать подозрительных людей?
У губернатора есть,подчинённые ему структуры,которые должны работать в данных направлениях.ГУБЕРНАТОР=ГОЛОВА.

Гость||

Гость писал(a):

У губернатора есть,подчинённые ему структуры,которые должны работать в данных направлениях.ГУБЕРНАТОР=ГОЛОВА.
Они и работают.

По Вашему они должны останавливать каждого мужика, и спрашивать не собирается ли он кого-нибудь убить?

Такие убийства нельзя предотвратить.

Гость||

Там у них "естественный отбор" что ли. Нормальные отсеиваются на входе?

Гость||

Почему у главы Первомайского района на остановке общественного транспорта чипыжник»мечта маньяка»?

Гость||

Кто отвечает за освещение дороги по которой все идут к магазинам и спортцентру? Где ещё в Пензе созданы условия для появления рядом с людьми опасных зон?

Гость||

Гость писал(a):

Пенза - город контрастов.
Общество тотальной лжи порождает монстров.

Имя: Гость
Комментарий:

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