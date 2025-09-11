Жительнице Бессоновского района, убившей мужа, не ужесточили приговор

11.09.2025 | 11:23

28-летней жительнице Бессоновского района, которую осудили за убийство мужа, не ужесточили приговор. На более суровом наказании настаивал отец погибшего.

Преступление было совершено 2 февраля этого года. Пара гостила у сестры женщины в селе Степное Полеологово. Мужчина начал оскорблять супругу, набросился на нее с кулаками. Та ударила его в грудь кухонным ножом, который держала в руке в момент конфликта.

Бессоновец скончался на месте от полученных травм.

Женщина признала свою вину. Она пояснила, что не хотела убивать мужа, удар ножом был ответом на его агрессивное поведение, которое он и раньше допускал. О том, что супруг склонен к насилию, она рассказывала родственникам.

«При назначении наказания суд, учитывая обстоятельства дела, противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления, данные о личности осужденной, признал совокупность смягчающих обстоятельств исключительными и определил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Поскольку у женщины есть сын 2022 года рождения и она добросовестно исполняет родительские обязанности, реальное отбывание наказания отсрочили до достижения ребенком 14 лет.

Отец погибшего счел приговор мягким и подал апелляцию. Однако суд вышестоящей инстанции оставил ее без удовлетворения, а назначенное наказание без изменения.