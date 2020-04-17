Сетевое издание|18+|Пятница|17 апр 2020|18:19
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Глас народа | Жители Мичуринского рискуют подхватить COVID-19 в автобусе

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В пятницу, 17 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель поселка Мичуринского Александр. Мужчину неприятно поразил битком набитый автобус № 414.

«Вот как соблюдается дистанция в общественном транспорте в период борьбы с коронавирусом», - резюмировал он.

На присланных Александром снимках запечатлен салон маршрутки, где пассажиры стоят вплотную друг к другу. Все сидячие места также заняты. Расстояние между людьми едва ли превышает десяток сантиметров.

«Меры по борьбе с вирусом, конечно, применяются, но далеко до идеала. Сократили количество общественного транспорта, из-за этого люди добираются до мест работы, нарушая все меры предосторожности», - пожаловался мужчина.

Он добавил, что фото были сделаны 17 апреля около 7:20.

«Такое можно наблюдать каждый день. Автобус уходит с конечной в 7:00 и едет до Привокзальной площади в Пензе. Интервал - каждые 2 часа. Собирается толпа. Многие люди по-прежнему работают, режим самоизоляции их не коснулся. Но выясняется, что они сильно рискуют, добираясь до работы», - отметил мужчина.

В конце марта после объявления режима самоизоляции общественный транспорт стал работать по графику выходного дня. Все троллейбусы отправились в депо, а из автобусов большого класса остался только маршрут № 54 в сокращенном составе.

Пензенцы, вынужденные выйти на работу, столкнулись с трудностями, и делились в социальных сетях снимками остановок и салонов, заполненных людьми.

Чуть позже список предприятий, которые должны возобновить функционирование, расширился. 14 апреля на дорогах города стало больше общественного транспорта. Сейчас число автобусов на линиях составляет около 60% прежнего.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Новость сообщил — Сисенков Александр
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Гость||

Ну и как кроме лицемерия можно назвать вчерашнее выступление? Одной рукой грозит - сидите дома, другой рукой подписывает разрешения о выходе на работу. Где бы ещё головой подумать об общественном транспорте, но нет, не место там таким мыслям.

Гость||

Люди понимают, что их с вирусом обманывают. А государство что делает под видом короны? А, закашмаренные?

Правительство России намерено проследить доходы российских семей, для этой цели данные о гражданах планируется внести в особый информационный госреестр, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). Получив такой инструмент, государство планирует получать «золотой идеальный профиль» информации о человеке.

Гость||

Такая ситуация во всех автобусах

Гость||

Да ты че?! Была сегодня уже эта тема про ФНС.

Гость||

Какой вирус это развод для лохов ради наживы

Гость||

Вирус чтоб из тени бизнеса народ вывести

Гость||

Сейчас режим самоизоляции, и общественным транспортом необходимо пользоваться только если реально в этом есть нужда. Рядом с любым домом есть магазин, аптека, никуда ездить не надо. Если нужно на работу - езжайте на такси/зарабатывайте больше денег/ищите работу рядом с домом/жилье рядом с работой. Ну, или подвергайте свою жизнь опасности ездите дальше. Все просто.

Гость||

В Мичурина говорят сифилис бегает.

Гость||

Раз они требуют самоизоляции от населения, чтобы остановить распространение вируса. Может стоит увеличить количество транспорта с ограничением количества пассажиров? С обязанностью пассажира ехать только в маске? Нет маски иди пешком. А транспортникам дать поблажку по налогам, а хапугам карманы прикрыть. А так с экранов только очередное блаблабла

Гость||

Если нужно на работу - езжайте на такси/зарабатывайте больше денег/ищите работу рядом с домом/жилье рядом с работой.

Ахах))) все просто. Это откуда такой простой взялся? У обычного рабочего человека голова не додумается такое написать. Особенно ездить на работу на такси как раз на всю зарплату хватит. (таксист, кстати, тоже может быть заразный).

Да,сейчас самое время искать работу,жильё рядом с домом,прям направо и налево предлагают.

Гость||

Гость писал(a):

А государство что делает под видом короны? А, закашмаренные?

Правительство России намерено проследить доходы российских семей, для этой цели данные о гражданах планируется внести в особый информационный госреестр, сообщает Федеральная

Это ещё в 2018 году по программе начало делаться, ты видать совсем темный и отсталый.

Имя: Гость
Комментарий:

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