В пятницу, 17 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель поселка Мичуринского Александр. Мужчину неприятно поразил битком набитый автобус № 414.
«Вот как соблюдается дистанция в общественном транспорте в период борьбы с коронавирусом», - резюмировал он.
На присланных Александром снимках запечатлен салон маршрутки, где пассажиры стоят вплотную друг к другу. Все сидячие места также заняты. Расстояние между людьми едва ли превышает десяток сантиметров.
«Меры по борьбе с вирусом, конечно, применяются, но далеко до идеала. Сократили количество общественного транспорта, из-за этого люди добираются до мест работы, нарушая все меры предосторожности», - пожаловался мужчина.
Он добавил, что фото были сделаны 17 апреля около 7:20.
«Такое можно наблюдать каждый день. Автобус уходит с конечной в 7:00 и едет до Привокзальной площади в Пензе. Интервал - каждые 2 часа. Собирается толпа. Многие люди по-прежнему работают, режим самоизоляции их не коснулся. Но выясняется, что они сильно рискуют, добираясь до работы», - отметил мужчина.
В конце марта после объявления режима самоизоляции общественный транспорт стал работать по графику выходного дня. Все троллейбусы отправились в депо, а из автобусов большого класса остался только маршрут № 54 в сокращенном составе.
Пензенцы, вынужденные выйти на работу, столкнулись с трудностями, и делились в социальных сетях снимками остановок и салонов, заполненных людьми.
Чуть позже список предприятий, которые должны возобновить функционирование, расширился. 14 апреля на дорогах города стало больше общественного транспорта. Сейчас число автобусов на линиях составляет около 60% прежнего.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Ну и как кроме лицемерия можно назвать вчерашнее выступление? Одной рукой грозит - сидите дома, другой рукой подписывает разрешения о выходе на работу. Где бы ещё головой подумать об общественном транспорте, но нет, не место там таким мыслям.