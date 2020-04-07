07.04.2020 | 09:51

В понедельник, 6 апреля, свалка мусора у Комсомольского парка в Заводском районе снова стала предметом обсуждения.

«Месяц назад Белозерцев на планерке, скажем так, отчитал мэра Лузгина за то, что никак не уберут мусор от снесенных домов рядом с Комсомольским парком. Так вот, прошел месяц, толку 0, как эта помойка, которую устроила администрация, была, так и осталась», - пожаловался пользователь Витя Могильщик в соцсети «ВКонтакте».

В подтверждение своих слов он выложил фотографии, на которых видны горы строительного мусора: доски, обломки кирпичей, предметы корпусной мебели и прочий хлам.

Когда он исчезнет, неизвестно.

Планерка, о которой написал Витя Могильщик, состоялась 10 марта. На ней губернатор упрекнул главу администрации Пензы Андрея Лузгина в недостаточной работе над благоустройством.

Один из горожан пожаловался Ивану Белозерцеву на свалку, и тот зачитал обращение вслух. В нем мужчина рассказал, что как-то раз приехал с ребенком покататься на роллердроме и увидел кучу мусора. По словам пензенца, он даже обращался в городскую администрацию и ему пообещали убрать свалку до 31 декабря 2019 года. Однако этого не произошло.

«Почему я должен заниматься городом? Почему человек пишет губернатору, а местные власти ничего не делают?» - возмутился тогда глава региона.