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Глас народа | Свалка у Комсомольского парка в Пензе так и не исчезла

07.04.2020|09:51
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В понедельник, 6 апреля, свалка мусора у Комсомольского парка в Заводском районе снова стала предметом обсуждения.

«Месяц назад Белозерцев на планерке, скажем так, отчитал мэра Лузгина за то, что никак не уберут мусор от снесенных домов рядом с Комсомольским парком. Так вот, прошел месяц, толку 0, как эта помойка, которую устроила администрация, была, так и осталась», - пожаловался пользователь Витя Могильщик в соцсети «ВКонтакте».

В подтверждение своих слов он выложил фотографии, на которых видны горы строительного мусора: доски, обломки кирпичей, предметы корпусной мебели и прочий хлам.

Когда он исчезнет, неизвестно.

Планерка, о которой написал Витя Могильщик, состоялась 10 марта. На ней губернатор упрекнул главу администрации Пензы Андрея Лузгина в недостаточной работе над благоустройством.

Один из горожан пожаловался Ивану Белозерцеву на свалку, и тот зачитал обращение вслух. В нем мужчина рассказал, что как-то раз приехал с ребенком покататься на роллердроме и увидел кучу мусора. По словам пензенца, он даже обращался в городскую администрацию и ему пообещали убрать свалку до 31 декабря 2019 года. Однако этого не произошло.

«Почему я должен заниматься городом? Почему человек пишет губернатору, а местные власти ничего не делают?» - возмутился тогда глава региона.

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Гость|07.04.2020 10:06|

Виновата Роза ветров...

Гость|07.04.2020 10:10|

Мэр плевать хотел на губера.

Гость|07.04.2020 10:11|

Депутат на месте был? Бездельники с администрации ? Предписания уже вынесли? К пятнице уберут? Фамилия и телефон ответственного по сему вопросу уже разместили? После уборки мусора заставить несколько дней послоняться там патруль ППС для выставления штрафа для тех дегенератов кто туда понесёт мусор.

Гость|07.04.2020 10:12|

Сжечь,убрать,оставить???

Гость|07.04.2020 10:13|

Бардак и хаос в городе бесспредельный! Мэр вообще есть?

Гость|07.04.2020 10:15|

А кто-нибудь слышал выступление мэра? Он говорить-то хоть умеет? Ни его не видно, ни делов его. Только одни неадекватные решения: выгнать жителей на субботник, отменить троллейбусы и автобусу...

Гость|07.04.2020 10:35|

Типичная Пемза

Гость|07.04.2020 10:57|

Имя: Гость

Комментарий:

Под носом губера он там живёт рядом эта свалка вот он и Лузгину покоя не даёт в период самоизоляции.

Лузгин держись, скажи после 30 апреля уберут, а сейчас из дома нельзя выходить сам губер написал указ и сам толкает людей на нарушение.

Гость|07.04.2020 10:59|

Гость писал(a):

Бардак и хаос в городе бесспредельный! Мэр вообще есть?
Чем дальше тем хуже ,что говорить если прямо на территории центрального парка им.Белинского было две свалки ,одна на месте где когда то были аквариум и террариум,вторая листвы у памятного камня установленного казаками.Бардак и хаос.В городе пылища,а где поливалки моющие дороги?

Имя: Гость
Комментарий:

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