10.03.2020 | 09:26

Помойка в Комсомольском парке Пензы стала предметом обсуждения на планерке в правительстве региона во вторник, 10 марта.

На свалку губернатору Ивану Белозерцеву пожаловался горожанин. Он рассказал, что приехал с ребенком покататься на роллердроме и увидел кучу мусора. По словам пензенца, он даже обращался в городскую администрацию, и ему пообещали убрать свалку до 31 декабря 2019 года. Однако этого не произошло.

«Почему я должен заниматься городом? Почему человек пишет губернатору, а местные власти ничего не делают?» - возмутился глава региона.

Он упрекнул руководителя мэрии Андрея Лузгина в недостаточной работе над благоустройством.

«Нужно объезжать город, обходить ногами. Человек приехал с ребенком, а там куча мусора с прошлого года», - резюмировал Иван Белозерцев.

На том же совещании он указал пензенским чиновникам на непорядок вдоль дорог. По его мнению, они расслабились за трехдневные выходные.

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