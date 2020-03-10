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Общество | Мэра Пензы упрекнули в недостаточной работе над благоустройством

10.03.2020|09:26
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Помойка в Комсомольском парке Пензы стала предметом обсуждения на планерке в правительстве региона во вторник, 10 марта.

На свалку губернатору Ивану Белозерцеву пожаловался горожанин. Он рассказал, что приехал с ребенком покататься на роллердроме и увидел кучу мусора. По словам пензенца, он даже обращался в городскую администрацию, и ему пообещали убрать свалку до 31 декабря 2019 года. Однако этого не произошло.

«Почему я должен заниматься городом? Почему человек пишет губернатору, а местные власти ничего не делают?» - возмутился глава региона.

Он упрекнул руководителя мэрии Андрея Лузгина в недостаточной работе над благоустройством.

«Нужно объезжать город, обходить ногами. Человек приехал с ребенком, а там куча мусора с прошлого года», - резюмировал Иван Белозерцев.

На том же совещании он указал пензенским чиновникам на непорядок вдоль дорог. По его мнению, они расслабились за трехдневные выходные.

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Гость|10.03.2020 09:47|

Чего шумят, месяц пройдет и заработная плата как положено

Гость|10.03.2020 09:49|

В городе полный хаос и бардак. Мэрия недееспособна!!!

Гость|10.03.2020 09:56|

По сложившейся традиции в Пензе каждый новый мэр еще хуже предыдущего. Казалось, что хуже Кувайцева уже некуда. Но спасибо губернатору - нашел.

Гость|10.03.2020 09:59|

Мер в пензе-невменько.

Гость|10.03.2020 10:02|

А Ильин с Кувайцевым были не так уж и плохи.

Гость|10.03.2020 10:05|

Мусорная реформа в деле! Убирать должны мусорные агрегаторы, а они тупо контейнеры вывозят на свалку и за это гребут деньги. СЕЧИН Лузгину в помощь

Имя: Гость
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