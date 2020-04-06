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Глас народа | Пензенец живет как на вулкане из-за стройки на улице Суворова

06.04.2020|10:17
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В понедельник, 6 апреля, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратился горожанин Сергей Адамский, проживающий в доме на улице Суворова, рядом с которым на протяжении нескольких лет идет стройка.

Полтора года назад пензенец жаловался на рабочих, устанавливавших сваи вблизи нового здания филармонии - из-за этого дом буквально ходил ходуном, дрожала металлическая люстра, слышалось непрерывное дребезжание.

По словам мужчины, сваи специальный механизм не вбивал, а вдавливал в землю. После серии публикаций, обращения в полицию и к чиновникам мучения прекратились.

Уже в 2020 году, около недели назад, ситуация повторилась. «Сваи стали снова вбивать, хотя здание уже стоит», - написал Сергей. Люстра опять задребезжала, на потолке появились трещины, предметы мебели в квартире затряслись.

«В тот раз стройку оштрафовали, нашли причину «не вели мониторинг окружающих строений». Мне даже официальную бумагу с этим присылали», - напомнил мужчина.

Утром 6 апреля он обратился к первому зампреду правительства области Виктору Кувайцеву со словами: «Я не понимаю, что делать, они не останавливаются».

«Жилинспекция проверит. Материал отправлю», - ответил чиновник.

Через некоторое время Сергею позвонили из жилинспекции. «Сказали: «Напишите заявление в конце апреля, мы к вам не придем сейчас из-за коронавируса». Пообещали управляйке дать задание», - рассказал мужчина.

Фото и видео Сергея Адамского.

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Гость|06.04.2020 10:36|

Работает вибратором

Гость|06.04.2020 10:37|

Да, пишите письма...

Гость|06.04.2020 10:40|

Бессмысленно жаловаться. Стройку не остановят.

Обманутых дольщиков помните? - они ничего не добились.

Гость|06.04.2020 10:40|

penzainform.ru писал(a):

«Сказали: «Напишите заявление в конце апреля, мы к вам не придем сейчас из-за коронавируса».
Строителям работать разрешили, а контролирующая организация работать отказывается.

Гость|06.04.2020 11:02|

а хозяева-застройщики и холопы строители не на самоизоляции почему ?

Гость|06.04.2020 11:02|

Здание для суда строят. Забудьте про жалобы ни кто рассматривать не будет !!!!!

Гость|06.04.2020 11:06|

penzainform.ru писал(a):

дрожала металлическая люстра
суровый чувак, люстра у него из металла!

Гость|06.04.2020 11:12|

строителей на самоизоляцию! ни на одной стройке условий для разобщения и гигиены НЕТ. Ждем новых зараженных

Гость|06.04.2020 11:24|

дорожников по заменам бордюров как ?

Гость|06.04.2020 12:27|

Самые крутые дома в Пензе-это суды)))

Гость|06.04.2020 12:32|

Как то всё интересно, только в его квартире люстра дрожит почему то...

Гость|06.04.2020 12:53|

Глупый человек просто. Хоть бы поинтересовался технологией погружения (так правильно) свай.

Свая сначала погружается вибропогружателем. Пока идёт.

Потом доходит до твердого грунта - там снаряжают гидромолот и бьют до "отказа". После "отказа" делают перерыв, отдых свае, несколько дней.

Грунт немного поддаётся, ослабевает - добивают последние сантиметры, до окончательного отказа.

Гость|06.04.2020 13:09|

Поди, из-за самоизоляции, соседи сверху постирушки устроили)))

Гость|06.04.2020 13:54|

Эти дебилы из алминистрации только объявления могут писать и расклеивать по столбам, некая Расторгуева из мэрии шарахается с уведомлениями от 06.04.2020. Требовать от других мЕрия может, но прием вести не хочет! Все закрыто. Зато сотрудники ее разносят заразу по всему городу!

Гость|06.04.2020 16:19|

мужик себе люстру выпрашивает новую

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Имя: Гость
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