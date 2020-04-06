06.04.2020 | 10:17

В понедельник, 6 апреля, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратился горожанин Сергей Адамский, проживающий в доме на улице Суворова, рядом с которым на протяжении нескольких лет идет стройка.

Полтора года назад пензенец жаловался на рабочих, устанавливавших сваи вблизи нового здания филармонии - из-за этого дом буквально ходил ходуном, дрожала металлическая люстра, слышалось непрерывное дребезжание.

По словам мужчины, сваи специальный механизм не вбивал, а вдавливал в землю. После серии публикаций, обращения в полицию и к чиновникам мучения прекратились.

Уже в 2020 году, около недели назад, ситуация повторилась. «Сваи стали снова вбивать, хотя здание уже стоит», - написал Сергей. Люстра опять задребезжала, на потолке появились трещины, предметы мебели в квартире затряслись.

«В тот раз стройку оштрафовали, нашли причину «не вели мониторинг окружающих строений». Мне даже официальную бумагу с этим присылали», - напомнил мужчина.

Утром 6 апреля он обратился к первому зампреду правительства области Виктору Кувайцеву со словами: «Я не понимаю, что делать, они не останавливаются».

«Жилинспекция проверит. Материал отправлю», - ответил чиновник.

Через некоторое время Сергею позвонили из жилинспекции. «Сказали: «Напишите заявление в конце апреля, мы к вам не придем сейчас из-за коронавируса». Пообещали управляйке дать задание», - рассказал мужчина.

Фото и видео Сергея Адамского.

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