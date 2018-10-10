10.10.2018 | 16:19

Пензенец Сергей Адамский продолжает информировать горожан о положении дел в доме № 172 на улице Суворова, вблизи которого идет строительство.

«Около двух недель назад рабочие начали устанавливать сваи, и с тех пор дом ходит ходуном: трясутся пол, стены, мебель, люстра», - рассказал Сергей 8 октября.

В подтверждение своих слов он опубликовал видеозапись. На кадрах видно, как дрожит металлическая люстра, слышно непрерывное дребезжание. По словам мужчины, сваи специальный механизм не вбивает, а вдавливает в землю.

В среду, 10 октября, пензенец опубликовал новый пост.

«Вы не поверите, но стройка за окном остановилась после публикации в СМИ и заявления в полицию. Совпадение? Второй день тишина», - написал Сергей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».