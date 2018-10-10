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Глас народа | Стройка на улице Суворова приостановилась после жалоб пензенца

10.10.2018|16:19
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Пензенец Сергей Адамский продолжает информировать горожан о положении дел в доме № 172 на улице Суворова, вблизи которого идет строительство.

«Около двух недель назад рабочие начали устанавливать сваи, и с тех пор дом ходит ходуном: трясутся пол, стены, мебель, люстра», - рассказал Сергей 8 октября.

В подтверждение своих слов он опубликовал видеозапись. На кадрах видно, как дрожит металлическая люстра, слышно непрерывное дребезжание. По словам мужчины, сваи специальный механизм не вбивает, а вдавливает в землю.

В среду, 10 октября, пензенец опубликовал новый пост.

«Вы не поверите, но стройка за окном остановилась после публикации в СМИ и заявления в полицию. Совпадение? Второй день тишина», - написал Сергей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Гость|10.10.2018 16:25|

Молодец, Серега! Пусть вообще забирают свою технику и валят из города!

Гость|10.10.2018 16:32|

Вы не поверите, но стройка за окном остановилась после публикации в СМИ и заявления в полицию. Совпадение? Второй день тишина», - написал Сергей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Завтра мы возобновим строительство . Сваи забивать тебе на радость будем .

Гость|10.10.2018 16:32|

penzainform.ru писал(a):

«Вы не поверите, но стройка за окном остановилась после публикации в СМИ и заявления в полицию. Совпадение? Второй день тишина», - написал Сергей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сваи всё равно надо будет все забить. Так что люстра ещё будет дребезжать. Ну не хотят они опускать сваи старым способом без вибрации.

Гость|10.10.2018 16:35|

Гость писал(a):

Вы не поверите, но стройка за окном остановилась после публикации в СМИ и заявления в полицию. Совпадение?
Наивный юноша. Сваи должны "отдохнуть" пару суток после вибропогружателя, а затем будут добивать гидромолотом.

Гость|10.10.2018 16:38|

Серый,ты дебил? Без всякой письменной жалобы, специальной комиссии сразу все прекратилось...рано радуешся

Гость|10.10.2018 16:39|

На мой взгляд это здание не вписывается к филармонии. Облик места будет испорчен.

Гость|10.10.2018 16:44|

Жить с видом на высотку неприятно и портит вид из квартиры. У меня у самого из окна 14 этажка видна. Весь вид испортила.

Гость|10.10.2018 16:46|

...на помойку))

Гость|10.10.2018 16:54|

Гость писал(a):

...на помойку))
Помойку можно убрать или перенести. Чего не скажешь про высотку.

Гость|10.10.2018 16:59|

помойки любят пустые места...

Гость|10.10.2018 17:13|

Серёга красава! Все бы были такие как Сергей в Заре бы не накосячили с домами.

Продолжай ждём. За Кокорина не слыхал?

Имя: Гость
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