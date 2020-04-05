05.04.2020 | 14:14

В воскресенье, 5 апреля, жительница Засечного Мария рассказала редакции портала PenzaInform.ru о том, чем закончилась ее прогулка по набережной в родном районе.

Накануне днем женщина с мужем и ребенком в коляске вышла подышать свежим воздухом, однако совершить променад им не удалось, равно как и другим местным жителям.

«На набережной нас встретил патруль, взяли данные (ФИО, адрес и телефон). Штрафов никаких они не выписывают, так как и права на это пока не имеют. Просто предупреждают и отправляют домой. Сказали даже во дворе нельзя гулять, только в магазин или аптеку можно. Хотя у нас САМОизоляция», - сообщила Мария.

На присланных ею снимках можно видеть, как правоохранители беседуют с компанией гуляющих горожан, а также текст уведомления, в котором сказано, что Мария и ее семья нарушили пункт 3.10 постановления губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что с 31 марта меры по борьбе с опасным вирусом ужесточаются. Всем жителям региона рекомендовали оставаться на самоизоляции и покидать свои жилища только в экстренных случаях либо для похода в магазин, аптеку, чтобы вынести мусор, выгулять питомцев.

«В случае нарушения правил, установленных вышеуказанным постановлением, будут применены меры административной ответственности в соответствии со статьей 20.6(1) КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). В частности, предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей», - добавили в пресс-службе мэрии Пензы.

«Надеюсь, скоро эта пандемия пройдет и мы сможем спокойно жить и ценить свободу, как раньше», - резюмировала женщина.

Фото instagram.com/brow_me_mari.

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