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Глас народа | Пензячка вернулась из-за границы и не встретила на вокзале проверяющих

20.03.2020|11:58
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В пятницу, 20 марта, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Марина, пожаловавшаяся на халатное отношение к прибывающим из-за рубежа.

Девушка совершила путешествие в Армению и получила возможность сравнить, какие меры по борьбе с распространением коронавируса принимаются там и в России.

«Когда прилетели в Армению, нас встречали люди в скафандрах и измеряли у каждого температуру (а это маленький городок Гюмри). Там на каждом углу, во всех заведениях и магазинах, отелях стоят антисептики, спиртовые салфетки.

А что у нас? А в Москве проводят экскурсию для делегации китайцев, нигде ничего нет. А когда вернулись, никто нас не проверял, не спросил, как мы себя чувствуем, вообще ничего! Ни одного человека проверяющего нет. Просто: приехал ты и приехал. А в Пензе? На вокзале тоже нет никого. И о какой ответственности идет речь?» - возмутилась Марина.

17 марта сообщалось, что на вокзале станции Пенза-I усилили меры в связи с пандемией, завезены и уже используются бесконтактные термометры.

Уточнялось, что если у пассажира поезда, который следует в Пензу или транзитом, высокая температура и есть признаки заболевания, в вагон направляется фельдшер.

Говорилось и про пензенский аэропорт. Там ежедневно выполняется дезинфекция автобуса, который доставляет пассажиров до воздушного судна, обрабатываются поручни, сиденья, трап. В здании аэровокзала перед каждой регистрацией специальными средствами протирают стойку, дверные ручки.

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Гость|20.03.2020 12:14|

Отошлите Марину обратно в Армению

Гость|20.03.2020 12:14|

Пенза это черная дыра. Здесь не работает ни одна система

Имя: Гость
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