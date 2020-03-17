17.03.2020 | 18:44

Коронавирус пришел в Пензу. В новосибирском научном центре подтвердили диагноз. Заболела женщина, которая не выезжала за пределы России. Заражение произошло на территории страны.

«Больная поступила в лечебное учреждение в пятницу с жалобами на температуру (до 38 градусов) и затрудненное дыхание. Мы ее убедили, что обязательно надо госпитализироваться», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В области действует режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, отменены спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Аудиосообщения о профилактике и предупреждении распространения коронавируса запустили на вокзале Пенза-I. На железнодорожной станции усилены меры в связи с пандемией.

«У нас в обязательном порядке выдаются маски - на два часа, потом меняются», - отметил начальник железнодорожного вокзала Юрий Гришин.

Завезены и уже используются бесконтактные термометры.

«Перед допуском на работу проверяем сотрудников вокзала. С 34 градусов до 36,5-36,7 - это нормально», - пояснил дежурный помощник начальника вокзала Владимир Милованов.

Руку на пульсе держат и в медицинском пункте. Если у пассажира поезда, который следует в Пензу или транзитом, высокая температура и есть признаки заболевания, фельдшер направляется в вагон.

«У пациента уточняется эпиданамнез: выезжал ли в последние 14 дней пациент за рубеж, находился ли он в контакте с пациентом с коронавирусной инфекцией. Затем проводится объективный осмотр пациента. Если пациент с температурой и есть подозрение на коронавирус, он госпитализируется бригадой скорой медицинской помощи», - рассказала заведующая поликлиникой Светлана Мальцева.

Экстренных пациентов за последние 10 дней не было, но через вокзал ежесуточно проходит около 11 000 человек. Поэтому в зале ожидания, не дожидаясь команды, обрабатывают все поверхности. Блюстителей чистоты там четверо в смену - кто тряпкой, пропитанной специальным раствором трет, кто на машине работает.

«Туда заливают моющее и дезинфицирующее, бак литров на 70. Чтобы зал обработать, нужно два раза залить», - уточнила уборщица вокзала Марина Кудашева.

Специалисты Роспортребнадзора и Минздрава настоятельно рекомендуют не забывать и о личной гигиене.

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