14.03.2020 | 10:49

В пятницу, 13 марта, в редакцию портала Penzainform.ru обратилась жительница Пензы, возмущенная отсутствием благоустройства на улице Ладожской.

Она прислала фотографии двора, расположенного между домами № 15, 17 и 19, рядом со школой № 57.

На фото видно, что пространство фактически представляет собой грязевое месиво, перемежающееся лужами. По мнению автора, в этом виноваты автовладельцы, исколесившие территорию вдоль и поперек и паркующие машины так, как им удобно.

«Водители домов устроили стоянку и проезжую часть на детской площадке. Там был газон, а они все с грязью перемешали колесами! Там уже в три ряда скоро начнут ставить! Дети каждое утро идут в школу там. Как прекратить это безобразие!» - прокомментировала пензячка снимки.

Между тем размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадке влечет наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей, на должностных лиц - от 1 000 до 3 000 рублей, на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей.

В Пензе уже были прецеденты, когда автомобилистов наказывали за нарушение правил парковки. Однако большинство из них штрафные санкции не пугают.

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