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Глас народа | Пензенских школьников обязали принести в классы медицинские маски

13.03.2020|12:28
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В пятницу, 13 марта, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась горожанка, рассказавшая о новом требовании, предъявленном к родителям школьников в связи с коронавирусом.

«Сегодня классная руководительница написала в общем чате, что к понедельнику каждый ребенок должен принести для себя медицинскую маску», - рассказала женщина, дочь которой учится в школе № 69 на улице Терновского.

По ее словам, тем, у кого нет возможности купить изделие из-за его отсутствия в аптеках, рекомендовали сшить маску самостоятельно.

«Сказали, что все маски нужно подписать и оставить в классе. Их положат в отдельные файлы. Будут ли дети сидеть в них на уроках, пока неясно», - добавила пензячка.

Женщина пояснила, что относится к требованию с пониманием, но не видит в нем логики. «Если опасность и есть, то какой толк от одной маски? Ее нужно менять каждые полтора-два часа. А так получается, что все это только для галочки», - высказала она свое мнение.

В некоторых школах области ввели так называемые утренние фильтры: на входе в учреждение у детей измеряют температуру бесконтактным способом, а также осматривают слизистые оболочки. При подозрении на ОРВИ учеников отстраняют от занятий.

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Гость|13.03.2020 12:42|

И презервативы не забудьте пожалуйста

Гость|13.03.2020 12:42|

Какие руководители такие и решения, никакой логики

Гость|13.03.2020 12:46|

Настроение: изъять все маски из продажи, затем заставить народ их где то купить и принести, сидеть смеятся над происходящим

Гость|13.03.2020 12:46|

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ?

Гость|13.03.2020 12:53|

с детей будут драть до последнего

Гость|13.03.2020 12:55|

ДА ИДИТЕ ВЫ В ЖОПУ СО СВОИМИ МАСКАМИ!!!НЕТ НИКАКОГО ВИРУСА!!!Т.К НЕ БЫЛО ВИРУСА ЭБОЛА ,СВИНОГО ПТИЧЬЕГО И ЕЩЕ ВСЯКОЙ ХЕРНИ!!!ЭТО ВСЕ ПРИДУМАНО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ,А ВОТ ДЛЯ КАКИХ МЫ СКОРО УЗНАЕМ.СКОРО ЗАЖИВЕМ КАК ЕЩЕ НЕ ЖИЛИ(((

Гость|13.03.2020 12:55|

Почему Пензенское правительство не решило до сих пор вопрос с поставкой в аптеки защитных масок??? Всё что-то мониторят, а толку-то? Как можно требовать с родителей то, чего нет в продажи? И из чего шить самостоятельно? Из такой марли, что сейчас в аптеках вряд ли что можно сшить.

Гость|13.03.2020 12:57|

Нагнетают специально панику!

Отвлекают народ от кризиса.

Гость|13.03.2020 12:58|

13.03.2020 12:55|

Почему Пензенское правительство не решило до сих пор вопрос с поставкой в аптеки защитных масок??

А это кто или что за правительство подробнее можно?

Гость|13.03.2020 13:07|

А что в пензе уже вирус? Нам что-то не говорят?

Гость|13.03.2020 13:13|

penzainform.ru писал(a):

В некоторых школах области ввели так называемые утренние фильтры: на входе в учреждение у детей измеряют температуру бесконтактным способом, а также осматривают слизистые оболочки. При подозрении на ОРВИ учеников отстраняют от занятий.
То есть ви хотите сказать, что наретев лоб перцем, и зажевав оный можно на законных основаниях прогулять школу?

Гость|13.03.2020 13:13|

penzainform.ru писал(a):

«Сегодня классная руководительница написала в общем чате, что к понедельнику каждый ребенок должен принести для себя медицинскую маску», - рассказала женщина, дочь которой учится в школе № 69 на улице Терновского.
Почему бы не обязать детей принести себе по персональному термометру? А если нет в продаже, пусть родители сами сделают...

Гость|13.03.2020 13:14|

penzainform.ru писал(a):

Если опасность и есть, то какой толк от одной маски?
Тем более вирус она пропускает, а глаза остаются открытыми. Но нужно отрапортовать, что приняли меры.

Гость|13.03.2020 13:15|

Гость писал(a):

Тем более вирус она пропускает, а глаза остаются открытыми. Но нужно отрапортовать, что приняли меры.
Всё как всегда

Гость|13.03.2020 13:24|

Эти требования выдвинуты прежде всего для безопасности НАШИХ детей! Маски будут применяться в случае необходимости, т.е. если кто-то из детей придет в учреждение приболевшим (родители любят отправлять кашляющих детей в школу! Им работать надо!),а то что их ребенок потенциально опасен для других - это ничего! Вот для этих целей и просят принести маску, уж наверное 20 рублей каждый из родителей может выделить на соё чадо?!Я за такие меры, вреда точно не будет.

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Имя: Гость
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