13.03.2020 | 12:28

В пятницу, 13 марта, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась горожанка, рассказавшая о новом требовании, предъявленном к родителям школьников в связи с коронавирусом.

«Сегодня классная руководительница написала в общем чате, что к понедельнику каждый ребенок должен принести для себя медицинскую маску», - рассказала женщина, дочь которой учится в школе № 69 на улице Терновского.

По ее словам, тем, у кого нет возможности купить изделие из-за его отсутствия в аптеках, рекомендовали сшить маску самостоятельно.

«Сказали, что все маски нужно подписать и оставить в классе. Их положат в отдельные файлы. Будут ли дети сидеть в них на уроках, пока неясно», - добавила пензячка.

Женщина пояснила, что относится к требованию с пониманием, но не видит в нем логики. «Если опасность и есть, то какой толк от одной маски? Ее нужно менять каждые полтора-два часа. А так получается, что все это только для галочки», - высказала она свое мнение.

В некоторых школах области ввели так называемые утренние фильтры: на входе в учреждение у детей измеряют температуру бесконтактным способом, а также осматривают слизистые оболочки. При подозрении на ОРВИ учеников отстраняют от занятий.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.