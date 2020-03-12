12.03.2020 | 14:09

В городской клинической больнице № 6 имени Захарьина приняли меры для недопущения распространения коронавируса среди сотрудников и пациентов.

Там организовали так называемые утренние фильтры. На фотографии, размещенной на официальном сайте медицинского учреждения, видно двух женщин в халатах и масках, которые бесконтактным способом измеряют температуру тела всех входящих в отделение.

Подчеркивается, что это делается для исключения инфекции на рабочих местах во всех структурных подразделениях больницы.

Ту же процедуру начали проводить и во многих образовательных учреждениях региона. К примеру, в городищенских школах и детсадах утренние фильтры включают также осмотр видимых слизистых оболочек у детей. При подозрении на ОРВИ учеников отстраняют от занятий.

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