Сетевое издание|18+|Суббота|29 фев 2020|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Глас народа | В Пензе грузовик оказался внутри ограды у дома на ул. Володарского

29.02.2020|14:16
Печать

В субботу, 29 февраля, в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось фото грузового автомобиля, оказавшегося внутри ограждения у стены дома № 9а на улице Володарского.

На одном из фото видно, что грузовик как бы нависает сверху - задняя часть кузова поднята, а кабина, в которой никого нет, упирается в землю.

На фотографии, сделанной с другого ракурса, понятно, почему машина оказалась в таком положении - она перевалилась передними колесами через небольшой парапет на приподнятой части придомовой территории.

«Ого, как так?» - изумляется один из комментаторов.

«Живой, что ли?» - беспокоится за судьбу водителя другой.

Третий предположил, что машина «нырнула» с высоты самостоятельно, без участия водителя. «Укатишка», - написал он.

В июле 2019 года на улице 8 Марта водитель наехал на полусферы, установленные в качестве преграды автомобилям. Они сработали как трамплин - легковушка перелетела через небольшой забор, ограждавший палисадник под окном первого этажа, и врезалась в стену дома.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|29.02.2020 14:59|

Видать куранул лишка.

Гость|29.02.2020 15:17|

Дикая мордва за рулём и не так начудить может.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте