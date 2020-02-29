29.02.2020 | 14:16

В субботу, 29 февраля, в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось фото грузового автомобиля, оказавшегося внутри ограждения у стены дома № 9а на улице Володарского.

На одном из фото видно, что грузовик как бы нависает сверху - задняя часть кузова поднята, а кабина, в которой никого нет, упирается в землю.

На фотографии, сделанной с другого ракурса, понятно, почему машина оказалась в таком положении - она перевалилась передними колесами через небольшой парапет на приподнятой части придомовой территории.

«Ого, как так?» - изумляется один из комментаторов.

«Живой, что ли?» - беспокоится за судьбу водителя другой.

Третий предположил, что машина «нырнула» с высоты самостоятельно, без участия водителя. «Укатишка», - написал он.

В июле 2019 года на улице 8 Марта водитель наехал на полусферы, установленные в качестве преграды автомобилям. Они сработали как трамплин - легковушка перелетела через небольшой забор, ограждавший палисадник под окном первого этажа, и врезалась в стену дома.

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