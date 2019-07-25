25.07.2019 | 08:51

Вечером в среду, 24 июля, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото необычного ДТП в Пензе.

На снимке запечатлена легковая машина, врезавшаяся в стену панельной многоэтажки. Автомобиль находится в небольшом палисаднике под окном первого этажа, с ним работает эвакуатор, рядом стоят привлеченные происшествием жители.

Самое удивительное заключается в том, что невысокий забор из металлических труб, ограждающий палисадник, практически не поврежден.

«Машина врезалась в дом. 8 Марта, 19», - кратко описал событие анонимный автор поста.

«Не врезалась, а ВЛЕТЕЛА, иначе не объяснить целостность забора», - пошутил один из комментаторов.

«Как это возможно?», «Как? Там забор не сломан», - изумились другие участники обсуждения.

Один из них даже предположил, что машина стояла под окнами достаточно давно, хозяин слег, а за время его болезни соседи успели разбить палисадник. «По фотке это больше на правду похоже», - рассудил он.

По словам очевидца, водитель наехал на полусферы возле подъезда, поставленные специально для препятствования проезду автомобилей, и они стали своеобразным трамплином для полета легковушки.

На других фото видно, что ограда все же имеет некоторые повреждения.

Еще одна очевидица произошедшего описала события так: «В машине было трое человек, они гоняли возле дома, поворачивали на углу дома, не получилось повернуть. При повороте влетели в дом через забор. Забор хорошо помяли, там просто плохо видно. Двое успели слинять, а водитель, пока срывал номера, потерял время, потом попытался убежать, но его поймали».

Фото анонимного автора и Екатерины Каленовой, vk.com/penza_live.