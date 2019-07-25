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Глас народа | Пензенцев изумила перелетевшая через забор легковушка

25.07.2019|08:51
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Вечером в среду, 24 июля, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото необычного ДТП в Пензе.

На снимке запечатлена легковая машина, врезавшаяся в стену панельной многоэтажки. Автомобиль находится в небольшом палисаднике под окном первого этажа, с ним работает эвакуатор, рядом стоят привлеченные происшествием жители.

Самое удивительное заключается в том, что невысокий забор из металлических труб, ограждающий палисадник, практически не поврежден.

«Машина врезалась в дом. 8 Марта, 19», - кратко описал событие анонимный автор поста.

«Не врезалась, а ВЛЕТЕЛА, иначе не объяснить целостность забора», - пошутил один из комментаторов.

«Как это возможно?», «Как? Там забор не сломан», - изумились другие участники обсуждения.

Один из них даже предположил, что машина стояла под окнами достаточно давно, хозяин слег, а за время его болезни соседи успели разбить палисадник. «По фотке это больше на правду похоже», - рассудил он.

По словам очевидца, водитель наехал на полусферы возле подъезда, поставленные специально для препятствования проезду автомобилей, и они стали своеобразным трамплином для полета легковушки.

На других фото видно, что ограда все же имеет некоторые повреждения.

Еще одна очевидица произошедшего описала события так: «В машине было трое человек, они гоняли возле дома, поворачивали на углу дома, не получилось повернуть. При повороте влетели в дом через забор. Забор хорошо помяли, там просто плохо видно. Двое успели слинять, а водитель, пока срывал номера, потерял время, потом попытался убежать, но его поймали».

Фото анонимного автора и Екатерины Каленовой, vk.com/penza_live.

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Гость|25.07.2019 09:15|

"дебилы" подросли, сели на авто

Гость|25.07.2019 09:21|

Домой спешил

Гость|25.07.2019 09:22|

Хотел через форточку заехать

Гость|25.07.2019 09:25|

За неделю второй дебил таранит многоэтажку.По традиции ждём третьего.

Гость|25.07.2019 09:33|

penzainform.ru писал(a):

а водитель, пока срывал номера, потерял время, потом попытался убежать, но его поймали».
15 суток имбицилу за сокрытие с места дтп.

Гость|25.07.2019 09:41|

Белая молния)))

Гость|25.07.2019 09:49|

А я вновь и вновь Вас призываю к использованию детских удерживающих конструкций при езде.

До 18 лет ребенок должен передвигаться в автокресле. Это закон.

Гость|25.07.2019 09:50|

Минус один идиот.

Гость|25.07.2019 09:50|

penzainform.ru писал(a):

Самое удивительное заключается в том, что невысокий забор из металлических труб, ограждающий палисадник, практически не поврежден.
Наивные. Просто жильцы подняли и поставили обратно сбитую сек

цию, чтоб на цвяточках не валялась.

Гость|25.07.2019 10:22|

До 18 лет в автокресле? Это где такой закон прописан?

Имя: Гость
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