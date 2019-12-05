05.12.2019 | 12:28

На улице Свердлова в Пензе автомобилист невольно рискнул своей жизнью, не заметив ограждения. Видео, запечатлевшее инцидент, появилось в соцсетях в четверг, 5 декабря.

По словам автора ролика, у дома № 49 произошел прорыв трубы. Коммунальщики огородили опасное место. Однако в темноте водитель легковушки сигнальную ленту не увидел и снес ее.

Комментировавшие пост пензенцы написали, что рабочие могли бы поставить знак, предупреждающий автомобилистов об опасности, ведь ограждение лентой действительно заметить очень трудно.

«И ставить-то его надо не прямо перед препятствием, а хотя бы за сколько-то метров. Я на Пролетарской, где фонарей нет, влетела в черную кучу грязного гравия. Перед ней была маленькая оградка красная деревянная. Пока я ее разглядела, уже не смогла уйти от нее, выхода было два: либо в лоб со встречкой, либо в кучу», - пожаловалась в комментарии пензячка.

После трагедии на улице Аустрина, когда 19 ноября «Лада-Ларгус» вместе с находившимися в ней двумя мужчинами упала в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва трубы, горожане с большой опаской относятся к коммунальным авариям на дорогах Пензы.

Видео sova_penza_avto, instagram.com.