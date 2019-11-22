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Глас народа | Пензенец остался недоволен тем, как ликвидировали утечку на ул. Кураева

22.11.2019|08:31
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Житель Пензы сообщил о ликвидации последствий коммунальной аварии, которая произошла утром в четверг, 21 ноября, на улице Кураева. Правда, то, как были выполнены работы, вызвало его недовольство.

«При этом ремонте зарыли колодец, от которого подключен дом 16. И что будут делать жильцы, если случится очередная внештатная ситуация? Опять все разроют», - констатировал горожанин.

На опубликованном им снимке видно, что яму засыпали щебнем и поставили элемент ограждения.

«Там освещение плохое. За вчерашний день раз пять сносили деревянный знак и чиркали бамперами об щебень. Можно хотя бы флуоресцентную ленточку приклеить», - возмутился один из пользователей «Вконтакте» в группе «Пенза live».

«Водители, будьте аккуратны, а то вдруг опять асфальт провалится», - призвал другой интернет-пользователь, имея в виду трагический инцидент на улице Аустрина, где погибли два человека.

Ранее сообщалось, что утечка на улице Кураева осложнила жизнь многих пензенских автомобилистов. Вода замерзла на проезжей части, машины не могли преодолеть скользкий подъем, образовались заторы.

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Гость|22.11.2019 08:35|

Хавальник завали,Иван спит.

Гость|22.11.2019 08:54|

Ямы нет и отвалите на...

Гость|22.11.2019 08:55|

Очередной ПРоРЫВ! Потекла улица Революционная потекла.

Имя: Гость
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