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Криминал | Обнародованы первые результаты расследования трагедии на ул. Аустрина

21.11.2019|13:39
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В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту смерти двух человек в результате ЧП на улице Аустрина, 37, случившегося утром во вторник, 19 ноября.

В 9:35 автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

Причиной ЧП стал порыв трубы горячего водоснабжения. Кипяток размыл грунт и произошел обвал дорожного покрытия.

«По данным судебно-медицинской экспертизы мужчины, находившиеся в салоне автомашины, скончались от асфиксии при утоплении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Следствие установило, что трубопровод прокладывался 57 лет назад. В последний раз эксперты обследовали данный участок магистрали в 2018 году. Согласно их заключению, сеть соответствует требованиям промышленной безопасности и в пределах разрешенных параметров ее можно эксплуатировать до конца октября 2020-го.

Следователи изъяли участок поврежденной трубы. В настоящий момент они проводят обыски в помещениях собственника теплосети, предприятия, занимающегося обслуживанием и ремонтом магистрали, а также организации, которая проводила экспертизу промышленной безопасности. Специалистам предстоит дать правовую оценку действиям (бездействию) их сотрудников, а также должностных лиц муниципальной и региональной власти.

«По уголовному делу проводится большой объем следственных действий, в том числе в других регионах. Вся изъятая документация и вещественные доказательства будут направлены на экспертное исследование с целью установления точной причины порыва, повлекшей гибель потерпевших», - отметила Татьяна Махницкая.

Также следователи изучили запись с камер видеонаблюдения, запечатлевших как момент падения автомобиля в яму с кипятком, так и предшествовавшую этому обстановку. Они выяснили, что клубы пара начали вырываться из-под асфальта в 9:19, затем в течение 15 минут стремительно образовывалась яма, в 9:35 уже случилась трагедия.

«В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

Управление обратилось ко всем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах трагедии, с просьбой позвонить по телефонам 8(927)-389-81-23, 8(8412)-36-17-02. Также можно прийти по адресу: улица Ростовская, 44.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|21.11.2019 13:54|

результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки.

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Аж 1 Канал процитировал чей-то коммент из соцсети. Федеральный уровень!

Гость|21.11.2019 13:56|

penzainform.ru писал(a):

«В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств», - подчеркнула Татьяна Махницкая.
Чо, светоотражательные житеты и включенные проблесковые маячки на тамбовской трассе таки заставляют немного дергаться?

Гость|21.11.2019 13:58|

penzainform.ru писал(a):

трубопровод прокладывался 57 лет назад.
Виноваты коммунисты? Отвечать кто будет? Брежнев?

Гость|21.11.2019 13:59|

penzainform.ru писал(a):

Следствие установило, что трубопровод прокладывался 57 лет назад. В последний раз эксперты обследовали данный участок магистрали в 2018 году. Согласно их заключению, сеть соответствует требованиям промышленной безопасности и в пределах разрешенных параметров ее можно эксплуатировать до конца октября 2020-го.
Был тут один идиот который верещал что совок ,не качественное ,а тут металлическая труба эксплуатировалась с 1962 года - 57 лет ,при чём это горячее водоснабжение!

"Срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода.

При отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода".

Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет.

Гость|21.11.2019 14:02|

penzainform.ru писал(a):

В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки.
СМИ дали сведения по выводам "экспертной" комиссии, вот этих "профессионалов" и укажите. Даже по фото было видно, что не в этом(повреждении короба) причина.

Гость|21.11.2019 14:02|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
трубопровод прокладывался 57 лет назад.
Виноваты коммунисты? Отвечать кто будет? Брежнев?
Горбачев. Однозначно.

Гость|21.11.2019 14:04|

Ну надо же, официальный сайт пензенского правительства официально обвинили в распространении слухов и домыслов и "чьего-то" субъективного мнения (вопрос чье это было личное мнение?).

Гость|21.11.2019 14:14|

Гость писал(a):

Ну надо же, официальный сайт пензенского правительства официально обвинили в распространении слухов и домыслов и "чьего-то" субъективного мнения (вопрос чье это было личное мнение?).
Они себе хотели подстелить соломки,отмазать а попали на :"Федеральный закон от 18.03.2019 N 31-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

В частности, ограничению подлежит распространение недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Механизм ограничения распространения недостоверной информации аналогичен существующей процедуре, действующей в отношении информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Устанавливается специальная процедура блокировки в случае обнаружения недостоверной информации на ресурсе, являющемся сетевым изданием. В указанном случае Генеральным прокурором РФ или его заместителем направляется обращение в Роскомнадзор, который направляет уведомление о необходимости удаления недостоверной информации в редакцию сетевого издания. В случае если редакция сетевого издания незамедлительно не удаляет информацию, Роскомнадзор направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к соответствующему сетевому изданию. Данный порядок не применяется в случае обнаружения недостоверной информации на информационном ресурсе, являющемся новостным агрегатором." Это !!!!!!!!За что боролись,на то и напоролись.Ещё бы нашёлся независимый адвокат и встряхнул бы их.))))))))

Гость|21.11.2019 14:16|

penzainform.ru писал(a):

«В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств», - подчеркнула Татьяна Махницкая.
Официальный сайт Правительства Пензенской области: По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы.

Гость|21.11.2019 14:22|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств», - подчеркнула Татьяна Махницкая.
Официальный сайт Правительства Пензенской области: По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы.
Правительство Пензенской области распространяет Фейки. Впрочем как всегда.

Гость|21.11.2019 14:25|

Люди погибли страшной лютой смертью в мирное время беспощадной коррупции, дети маленькие остались без отца, а компенсации получат семьи копейки!

Гость|21.11.2019 14:30|

Люди, отзовитесь, у кого был видеорегистратор и кто проезжал мимо до трагедии! Верно ли нам рассказывают про время начала парения???

Гость|21.11.2019 14:33|

Гость писал(a):

Сидеть то кто будет за два трупа.Журавлёв?
Да ну, сидеть будет слесарь Вася. Сказано же было, что часом ранее он "обошёл участок", ничего экстремального там не обнаружил. А через час - вона что произошло. Вывод: или его там не было, или ничего не предпринял вовремя. Поэтому сидеть будет Вася, могут мастера до кучи потрепать. Журавли у нас по закону неприкасаемые.

Гость|21.11.2019 14:36|

Если руководителя пресс-службы правительства не уволят, значит он только процитировал Самого. А если уволят, значит его одновременно назначат крайним.

Имя: Гость
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