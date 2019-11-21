21.11.2019 | 13:39

В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту смерти двух человек в результате ЧП на улице Аустрина, 37, случившегося утром во вторник, 19 ноября.

В 9:35 автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

Причиной ЧП стал порыв трубы горячего водоснабжения. Кипяток размыл грунт и произошел обвал дорожного покрытия.

«По данным судебно-медицинской экспертизы мужчины, находившиеся в салоне автомашины, скончались от асфиксии при утоплении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Следствие установило, что трубопровод прокладывался 57 лет назад. В последний раз эксперты обследовали данный участок магистрали в 2018 году. Согласно их заключению, сеть соответствует требованиям промышленной безопасности и в пределах разрешенных параметров ее можно эксплуатировать до конца октября 2020-го.

Следователи изъяли участок поврежденной трубы. В настоящий момент они проводят обыски в помещениях собственника теплосети, предприятия, занимающегося обслуживанием и ремонтом магистрали, а также организации, которая проводила экспертизу промышленной безопасности. Специалистам предстоит дать правовую оценку действиям (бездействию) их сотрудников, а также должностных лиц муниципальной и региональной власти.

«По уголовному делу проводится большой объем следственных действий, в том числе в других регионах. Вся изъятая документация и вещественные доказательства будут направлены на экспертное исследование с целью установления точной причины порыва, повлекшей гибель потерпевших», - отметила Татьяна Махницкая.

Также следователи изучили запись с камер видеонаблюдения, запечатлевших как момент падения автомобиля в яму с кипятком, так и предшествовавшую этому обстановку. Они выяснили, что клубы пара начали вырываться из-под асфальта в 9:19, затем в течение 15 минут стремительно образовывалась яма, в 9:35 уже случилась трагедия.

«В ряде СМИ распространены сведения о повреждении и порыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

Управление обратилось ко всем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах трагедии, с просьбой позвонить по телефонам 8(927)-389-81-23, 8(8412)-36-17-02. Также можно прийти по адресу: улица Ростовская, 44.