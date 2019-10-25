Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 окт 2019|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.27  |  $  64.12

Глас народа | На улице Чехова пензенцы нарядили дерево к Новому году

25.10.2019|11:47
Печать

Пензенцы продолжают украшать улицы города к новогодним праздникам. Правда, в 2019 году они начали заниматься этим довольно рано.

Так, 23 октября на улице Кулакова появилась елка с разноцветными шарами. «Это они поспешили. До декабря не простоит», - выразил опасения один из пользователей Сети, где опубликовали фото лесной красавицы. Ему ответили, что елка, конечно, останется на месте, а вот декор - вряд ли.

В пятницу, 25 октября, очередной шедевр был замечен на улице Чехова. Там на дереве разместили композицию из еловых веток и игрушек.

«Приближают Новый год как умеют, украшают пока еще зеленые деревья новогодней атрибутикой», - написала горожанка, сфотографировавшая шедевр народных умельцев.

Главную новогоднюю елку в областном центре начнут монтировать после 4 ноября. Она должна засиять огнями к 1 декабря. К тому же времени во всем городе заблистают гирлянды и специальные консоли.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!