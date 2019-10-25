25.10.2019 | 11:47

Пензенцы продолжают украшать улицы города к новогодним праздникам. Правда, в 2019 году они начали заниматься этим довольно рано.

Так, 23 октября на улице Кулакова появилась елка с разноцветными шарами. «Это они поспешили. До декабря не простоит», - выразил опасения один из пользователей Сети, где опубликовали фото лесной красавицы. Ему ответили, что елка, конечно, останется на месте, а вот декор - вряд ли.

В пятницу, 25 октября, очередной шедевр был замечен на улице Чехова. Там на дереве разместили композицию из еловых веток и игрушек.

«Приближают Новый год как умеют, украшают пока еще зеленые деревья новогодней атрибутикой», - написала горожанка, сфотографировавшая шедевр народных умельцев.

Главную новогоднюю елку в областном центре начнут монтировать после 4 ноября. Она должна засиять огнями к 1 декабря. К тому же времени во всем городе заблистают гирлянды и специальные консоли.