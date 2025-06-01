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Глас народа

В Пензе у филармонии никак не могут закрыть колодец

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В Пензе на Юбилейной площади уже не первую неделю открыт колодец. Об опасности гуляющих предупреждает импровизированное ограждение.

Фото колодца появились в воскресенье, 1 июня, в телеграм-канале PenzaInform. Автор снимков отметил, что рядом расположены детские аттракционы.

В Пензе у филармонии никак не могут закрыть колодец

Кроме того, Юбилейная площадь - одно из популярных мест для прогулок, там проводится много массовых мероприятий.

Почему коммунальщики до сих пор не решили проблему, неизвестно.

Открытые колодцы - частое явление в Пензе. Иногда это приводит к ЧП. Например, 9 мая мужчина угодил в такую ловушку, расположенную в районе улицы Чернышевского, 2 (поселок Подлесный).

Самостоятельно выбраться из колодца он не смог. На помощь пришли спасатели.

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