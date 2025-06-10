На тротуаре под мостом на проспекте Победы провалился асфальт

На тротуаре около проезда под мостом на проспекте Победы (между остановками «Роддом» и «Тяжпромарматура») асфальт вот-вот провалится под землю, сообщила подписчица телеграм-канала PenzaInform.
«Хорошо, если не прихватит с собой какого-нибудь пешехода или велосипедиста из тех, кто там проходит и проезжает за день», - уточнила пензячка.
По ее словам, в таком состоянии тротуар не первую неделю. С каждым днем яма становится все больше.
На дороге рядом проваливается ливневка.
Пензячка высказала предположение, что проблему решать не начнут, пока кто-то не пострадает.
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