На тротуаре под мостом на проспекте Победы провалился асфальт

10.06.2025 | 09:58

На тротуаре около проезда под мостом на проспекте Победы (между остановками «Роддом» и «Тяжпромарматура») асфальт вот-вот провалится под землю, сообщила подписчица телеграм-канала PenzaInform.

«Хорошо, если не прихватит с собой какого-нибудь пешехода или велосипедиста из тех, кто там проходит и проезжает за день», - уточнила пензячка.

По ее словам, в таком состоянии тротуар не первую неделю. С каждым днем яма становится все больше.

На дороге рядом проваливается ливневка.

Пензячка высказала предположение, что проблему решать не начнут, пока кто-то не пострадает.