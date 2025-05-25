В Сердобске ищут живодера, жестоко переехавшего собаку

25.05.2025 | 10:24

В Сердобске водитель «Лады-Гранты» умышленно переехал спавшую на тротуаре собаку. Инцидент попал на видео.

Как сообщается в местной группе соцсети «ВКонтакте», это случилось в 7:17 субботы, 24 мая, на улице Гагарина, напротив магазина «Магнит». На кадрах видно, как автомобиль медленно двигается по проезжей части, затем разворачивается через сплошную линию, оказывается на тротуаре, где спит пес, и переезжает животное.

Собака осталась жива. По словам сердобчан, она принадлежала мужчине, погибшему на СВО.

«Знаменитый своей добротой и харизмой, любимчик всех школьников на районе, метис лабрадора Туча. Он же Демон, который вынужден скитаться по улице в силу жизненных обстоятельств», - говорится в посте.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Сердобчане просят откликнуться свидетелей наезда и призывают горожан обратиться в полицию.

«Массово пишем заявление в МВД с требованием привлечь живодера по ст. 495 УК РФ», - отмечается в посте.

Фото - кадр с видео группы «Мой Сердобск».