В Сердобске ищут живодера, жестоко переехавшего собаку

В Сердобске водитель «Лады-Гранты» умышленно переехал спавшую на тротуаре собаку. Инцидент попал на видео.
Как сообщается в местной группе соцсети «ВКонтакте», это случилось в 7:17 субботы, 24 мая, на улице Гагарина, напротив магазина «Магнит». На кадрах видно, как автомобиль медленно двигается по проезжей части, затем разворачивается через сплошную линию, оказывается на тротуаре, где спит пес, и переезжает животное.
Собака осталась жива. По словам сердобчан, она принадлежала мужчине, погибшему на СВО.
«Знаменитый своей добротой и харизмой, любимчик всех школьников на районе, метис лабрадора Туча. Он же Демон, который вынужден скитаться по улице в силу жизненных обстоятельств», - говорится в посте.
Сейчас злоумышленника разыскивают. Сердобчане просят откликнуться свидетелей наезда и призывают горожан обратиться в полицию.
«Массово пишем заявление в МВД с требованием привлечь живодера по ст. 495 УК РФ», - отмечается в посте.
Фото - кадр с видео группы «Мой Сердобск».
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