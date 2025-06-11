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Общество

12 июня в Пензе устроят фестиваль автозвука и 2 выставки машин

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В четверг, 12 июня, в рамках проекта «Сура Фест» на Юбилейной площади в Пензе запланированы мероприятия для автолюбителей (0+).

Они будут идти с 10:00 до 17:00, сообщили в городской администрации.

На площади организуют всероссийский фестиваль автозвука и две выставки - коллекционных машин и электромобилей. Также в планах мотопробег байкеров из Пензы и соседних регионов.

«В предыдущие годы подобные события проходили около набережной Суры, но в связи с тем, что в этом году для участия в фестивале заявилось свыше 100 автомобилей, мероприятия перенесли на более вместительную локацию», - пояснили в мэрии.

12 июня в Пензе отметят День России и День города (0+). В 9:30 в сквере Воинской доблести, расположенном в границах улиц Володарского и Максима Горького, состоится открытие памятного знака, посвященного участникам СВО.

Далее праздник будет отмечаться в разных локациях: на Соборной площади, площади Ленина, в сквере Дениса Давыдова, у стелы «Росток», в сквере Славы, на Фонтанной площади, в сквере «Копилка пословиц», у стелы «Пенза - город трудовой доблести», в сквере Пушкина и на улице Московской. Подробная программа здесь.

Завершится день праздничными салютами в 22:00. Они будут длиться около 10 минут. Точек запуска будет 4, как и на День Победы:

- набережная Суры (смотреть шоу удобно в районе «Ростка»);

- смотровая площадка на улице Мира (красивый вид откроется с Юбилейной площади);

- сквер у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове (фейерверочный показ);

- территория школы № 20 на улице Экспериментальной на Гидрострое (смотреть удобно у ТРЦ «Ритэйл»).

В местах проведения массовых мероприятий возможны перебои с мобильным интернетом.

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