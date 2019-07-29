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Глас народа | Нижнеломовцев возят до Пензы автобусы со сломанными сиденьями

29.07.2019|13:14
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Поездка из Нижнего Ломова в Пензу некоторым пассажирам обходится дороже, чем в цену билета. Состояние автобусов настолько плачевно, что люди портят там одежду.

В группе «Подслушано | Нижний Ломов» в воскресенье, 28 июля, появился следующий пост: «Сегодня в 17:00 ехала в г. Пенза в автобусе Нижний Ломов - Пенза (Нижнеломовского АТП), за билет отдала 285 руб. На фото место, на котором я ехала, о бывший подлокотник (он есть на фото) я порвала новые брюки! Сиденья не приспособлены для перевозки пассажиров, я уже не говорю об отсутствии ремней безопасности! Вопрос к руководству АТП: как можно допускать такой транспорт к перевозке пассажиров? Кто мне возместит стоимость испорченных брюк? Вот жду ваших объяснений: почему автобусы находятся в таком плачевном состоянии?»

К сообщению приложено несколько фотографий, ярко иллюстрирующих слова автора.

Местные жители отмечают, что автобусы из Ломова в Пензу когда-то находились в хорошем состоянии, но было это 10 лет назад. «И эти же автобусы продолжают ездить до сих пор, только уже в плачевном состоянии. И будут ездить до тех пор, пока не случится какая-нибудь трагедия», - констатировал один из горожан.

Идти напрямую к руководству нижнеломовцы не хотят. «А в Ломове вообще без толку куда-либо идти. Нормального автотранспорта нет для перевозки пассажиров, дорог нет, одна разруха кругом», - считают они.

Люди подчеркивают: их волнует не эстетичный вид автобусов, а безопасность. «За проезд мы платим деньги, на пару болтов, чтобы прикрутить сиденья, хватит и на кусок изоленты, чтобы прикрыть острые углы. Все, больше никто и ничего не просит, и вы меня не убедите, что на это нереально достать денег предприятию», - написала жительница Нижнего Ломова.

Кстати, проблемы с транспортом для города не редкость: они есть в салонах не только автобусов, курсирующих между Ломовом и Пензой, но и в маршрутках, перевозящих людей по самому Ломову. Так, в одной из них (Норовка - Торговый центр) спинка сиденья в июне была сломана и откинута назад.

Фото vk.com/nlstory, vk.com/penza_live.

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Гость|29.07.2019 13:23|

А как еще возить этих свиней

Гость|29.07.2019 13:25|

Скотоводство

Гость|29.07.2019 13:28|

penzainform.ru писал(a):

место, на котором я ехала, о бывший подлокотник (он есть на фото) я порвала новые брюки!
отсюда вывод: прежде чем садиться и ехать, брюки надо сымать.

Имя: Гость
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