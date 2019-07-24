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Глас народа | Водитель Chevrolet, ставший участником ДТП под Пензой, отличился накануне

24.07.2019|10:40
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В среду, 24 июля, в редакцию «ПензаИнформ» обратился горожанин, зафиксировавший на видеорегистратор поведение на дороге водителя Chevrolet Lanos, который 23-го числа стал участником серьезной аварии на трассе под Пензой.

Мужчина сообщил, что проезжал мимо места ДТП и узнал по номерам машину, водитель которой в воскресенье, 21 июля, поразил его пренебрежением к правилам дорожного движения и безопасности.

На видео, присланном пензенцем, запечатлено, как торопливый автолюбитель на Chevrolet Lanos несколько раз совершает обгон через сплошную.

«Что же он творит!» - потрясенно прокомментировал автор, совершенно не удивившийся тому, чем закончилось для нарушителя такое поведение. По его словам, страшно то, что в аварии, помимо этого автолюбителя, пострадали еще шесть человек.

ДТП случилось в 10:35 на 9-м километре трассы Пенза - Шемышейка. Там столкнулись Chevrolet Lanos и Ford Kuga. В результате травмы получили водитель и два пассажира Chevrolet, а также 76-летняя пассажирка Ford. Медики госпитализировали их.

«Пассажир автомобиля Ford Kuga, мальчик 2014 года рождения, и пассажиры Chevrolet Lanos, юноши 1999 и 2000 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД.

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Гость|24.07.2019 11:18|

Доигрался х... на скрипке. Докатался. И куда родители смотрят, как таких воспитывают ездунов...

Гость|24.07.2019 11:38|

А у нас тут таких дофига, и не только этот на анусе. Тут еще есть разные приоры и лачетти с салярами и рио...

Имя: Гость
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