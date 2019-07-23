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Происшествия | На трассе в Пензенском районе иномарка после столкновения вылетела в кювет

23.07.2019|14:06
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Во вторник, 23 июля, на трассе в Пензенском районе случилось серьезное ДТП с участием двух иномарок.

«Перед родничком, в сторону Шемышейки. Время 11:42», - написал в соцсети «ВКонтакте» очевидец.

На видео, которым поделился с ИА «ПензаИнформ» другой свидетель последствий инцидента, запечатлены две легковые машины. Одна из них после столкновения вылетела в кювет. Автомобиль другого участника от удара развернуло практически перпендикулярно проезжей части, он получил серьезные механические повреждения.

По сообщению очевидца, на месте ДТП пострадавших не было. Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

Источник — видео Камиля Гаджимурадова
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