Во вторник, 23 июля, на трассе в Пензенском районе случилось серьезное ДТП с участием двух иномарок.
«Перед родничком, в сторону Шемышейки. Время 11:42», - написал в соцсети «ВКонтакте» очевидец.
На видео, которым поделился с ИА «ПензаИнформ» другой свидетель последствий инцидента, запечатлены две легковые машины. Одна из них после столкновения вылетела в кювет. Автомобиль другого участника от удара развернуло практически перпендикулярно проезжей части, он получил серьезные механические повреждения.
По сообщению очевидца, на месте ДТП пострадавших не было. Официальной информации о случившемся на данный момент нет.