23.07.2019 | 14:06

Во вторник, 23 июля, на трассе в Пензенском районе случилось серьезное ДТП с участием двух иномарок.

«Перед родничком, в сторону Шемышейки. Время 11:42», - написал в соцсети «ВКонтакте» очевидец.

На видео, которым поделился с ИА «ПензаИнформ» другой свидетель последствий инцидента, запечатлены две легковые машины. Одна из них после столкновения вылетела в кювет. Автомобиль другого участника от удара развернуло практически перпендикулярно проезжей части, он получил серьезные механические повреждения.

По сообщению очевидца, на месте ДТП пострадавших не было. Официальной информации о случившемся на данный момент нет.