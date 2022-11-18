Политика

Администрацию Городищенского района возглавил Павел Мигин

В четверг, 17 ноября, в зале заседаний администрации Городищенского района Пензенской области состоялась сессия собрания представителей. Депутаты рассмотрели вопрос о назначении по контракту на должность главы администрации района.

По результатам конкурса на замещение этой должности на рассмотрение вынесли две кандидатуры. Претенденты на пост выступили перед депутатами со своими программами социально-экономического развития района, обозначив приоритетные направления.

Как сообщается на сайте администрации, после выступления докладчиков депутаты единогласно приняли решение о назначении Павла Мигина.

Павел Мигин работает в администрации Городищенского района с 2006 года. В 2020 году он возглавил администрацию Камешкирского района. В июле 2022-го вернулся в Городищенский район и стал исполнять обязанности руководителя.

Ранее сессии собраний представителей состоялись в администрациях еще нескольких муниципалитетов Пензенской области. По их итогам главой Никольского района стала Людмила Линина, Спасского - Юрий Ахромеев, Мокшанского - Николай Тихомиров, Малосердобинского - Иван Кирюхин, Вадинского - Михаил Буслаев, Башмаковского- Тамара Павлуткина, Кузнецкого - Валерий Костин.

Руководившая администрацией Белинского района Олеся Мягкова покинула свой пост. Сейчас ее обязанности исполняет один из заместителей. Конкурс на замещение должности намечен на 27 декабря.

