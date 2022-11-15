В Мокшанском районе назначен глава администрации

15.11.2022 | 14:21

Главой администрации Мокшанского района стал Николай Тихомиров. Таковы итоги конкурса по отбору кандидатов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, во вторник, 15 ноября, на сессии собрания представителей пятого созыва кандидатура Тихомирова была единогласно одобрена.

В администрации Мокшанского района он работает с 2013 года. Сначала был заместителем главы, позже исполнял обязанности главы.

Николай Тихомиров некогда трудился в администрации Пензы и департаменте ЖКХ. В 2006-2007 годах он был первым заместителем мэра, а в 2007-м - директором департамента.

14 ноября итоги конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации подвели в Малосердобинском районе. Руководителем переизбрали Ивана Кирюхина. 11-го числа переназначили главу администрации Вадинского района. Им остался Михаил Буслаев.