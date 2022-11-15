Объявлена дата конкурса на пост главы Белинского района

15.11.2022 | 12:53

В понедельник, 14 ноября, в администрации Белинского района Пензенской области состоялась сессия собрания представителей.

Депутаты приняли решение назначить на 27 декабря конкурс на замещение должности главы администрации района.

Этот пост неожиданно покинула Олеся Мягкова, которая руководила органом власти с апреля 2021 года.

Ее ухода ничто не предвещало: 9 ноября она провела личный прием граждан, а 10-го, как стало известно порталу PenzaInform.ru, написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое одобрило собрание представителей.

«До назначения по результатам конкурса главы администрации исполнять его обязанности будет Сергей Сорокин. Также депутаты определили членов конкурсной комиссии и утвердили контракт с лицом, назначаемым на данную должность», - сообщается на сайте администрации Белинского района.