История Пензы: На пустующей земле в центре города появилась площадь Жукова

23.12.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

При возведении здания городской администрации возникло свободное пространство. Старые избушки снесли, а земля пустовала. Эту территорию решили превратить в площадь, которую позже назвали в честь Георгия Жукова, который в годы Гражданской войны сражался под Сердобском, а затем снискал славу в ходе Великой Отечественной войны.

В 1921 году у тамбовских большевиков возникли проблемы. Следуя политике продразверстки, они выгребали амбары подчистую, не оставляя зерна даже на пропитание сельчанам. Вспыхнул мятеж, который возглавил бывший уездный милиционер Александр Антонов.

Он создал мощную, боеспособную армию и в считаные недели выбил красных из Тамбова. Подавлять восстание отправили лучшего на тот момент командира Красной армии - Михаила Тухачевского.

Наш земляк церемониться не стал и танками при поддержке самолетов оттеснил мятежников к Сердобску. Здесь настал звездный час Жукова. Его эскадрон почти полдня отражал наступление 3 000 антоновских штыков. Несколько раз противники сходились врукопашную, в одной из стычек Георгия Константиновича едва не убили. Под ним подстрелили коня, и будущий маршал Победы упал прямо у ног вражеского солдата.

Повстанец замахнулся саблей и уже готовился ударить, но подоспевший политрук Ночевка сильным ударом клинка зарубил бандита. Тот бой сохранился в памяти Маршала Советского Союза на долгие годы. В своих знаменитых мемуарах сражениям на Пензенской земле он отвел несколько страниц.