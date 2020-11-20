Главой администрации Камешкирского района стал Павел Мигин

В пятницу, 20 ноября, на сессии собрания представителей Камешкирского района был назначен глава местной администрации.
Кандидатов на должность было двое: Сергей Круглов, специалист администрации по мобилизационной подготовке, и Павел Мигин, который две недели исполнял обязанности главы, а до этого работал заместителем главы администрации Городищенского района по вопросам ЖКХ.
Как рассказали порталу PenzaInform.ru, из 15 депутатов на сессии присутствовали 10. Они единогласно приняли решение о назначении главой администрации Камешкирского района Павла Мигина.
10 ноября главой администрации Колышлейского района стал Вильдан Узбеков, за него единодушно проголосовали 13 депутатов. Прежний руководитель, Александр Спирягин, досрочно покинул свой пост в августе после визита губернатора Ивана Белозерцева.
Новости по теме
- История Пензы: На пустующей земле в центре города появилась площадь Жукова
- История Пензы: В здании администрации Пензы пришлось укреплять фундамент
- История Пензы: Железнодорожный район в лидерах по числу памятников
- В Пензе молодым активистам торжественно вручили паспорта
- Обнародованы результаты проверки администрации Белинского района
- Работу главы Белинского района проверят по всем направлениям
- Главу Каменского района оштрафовали за волокиту
Последние новости
- Назначен замглавы администрации Пензы по внутренней политике
- Губернатор пригрозил министру образования лишением премии
- Иван Николаев ушел с поста директора АО «Пензгорстройзаказчик»
- В Кузнецке депутаты избрали главу города
- Дмитрий Медведев: Победа ЕР в 2025-м - знак доверия курсу президента
- Губернатор прокомментировал процесс очищения органов власти
- Сергей Балакин стал главой Малосердобинского района
- В Пензенской области назначен еще один замминистра ЖКХ и ГЗН
- Иван Кирюхин стал главой Пензенского района
- «Единая Россия» подвела итоги Года муниципального депутата
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!