Главой администрации Камешкирского района стал Павел Мигин

В пятницу, 20 ноября, на сессии собрания представителей Камешкирского района был назначен глава местной администрации.

Кандидатов на должность было двое: Сергей Круглов, специалист администрации по мобилизационной подготовке, и Павел Мигин, который две недели исполнял обязанности главы, а до этого работал заместителем главы администрации Городищенского района по вопросам ЖКХ.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru, из 15 депутатов на сессии присутствовали 10. Они единогласно приняли решение о назначении главой администрации Камешкирского района Павла Мигина.

10 ноября главой администрации Колышлейского района стал Вильдан Узбеков, за него единодушно проголосовали 13 депутатов. Прежний руководитель, Александр Спирягин, досрочно покинул свой пост в августе после визита губернатора Ивана Белозерцева.

Источник — фото kameshkir.pnzreg.ru
