История Пензы: В здании администрации Пензы пришлось укреплять фундамент

15.12.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Долгое время горком Пензы размещался в здании картинной галереи, а затем для руководства города возвели отдельное строение на площади маршала Жукова. Его строили по типовому проекту, за основу взяли здание краснодарского горисполкома.

Для обмена опытом на юг откомандировали главного архитектора Пензы Романа Попрядухина. Но сурский зодчий вернулся расстроенным. «Я увидел низенькое приземистое здание, - рассказывал Роман Николаевич. - В горкоме я сразу сказал, что буду его перестраивать и увеличивать».

Несмотря на долгие споры - а тогда существовал запрет на возведение дорогих и массивных административных зданий, - Попрядухину все-таки дали добро. С конца 70-х годов прошлого века на улице Пушкина стали постепенно расселять ветхие жилые дома, чтобы освободить территорию для будущей администрации. Так возникла в Пензе и новая площадь - имени Жукова.

Кстати, внутри горадминистрация должна была выглядеть несколько иначе. «Для устойчивости предполагалось засыпать цокольный этаж землей, - говорил Попрядухин. - Я выкинул оттуда землю и укрепил фундамент».

Некоторый шарм помпезному строению придают оригинальные скульптурные композиции. На крыше размещен массивный герб, а перед входом - памятник советской Конституции.