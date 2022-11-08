Людмила Линина осталась во главе Никольского района

Во вторник, 8 ноября, в Никольском районе подвели итоги конкурса на замещение должности главы администрации, назначаемого по контракту. Победу одержала Людмила Линина, которая и занимала эту должность.
«Ее кандидатура была поддержана единогласно в ходе 4-й сессии собрания представителей Никольского района Пензенской области пятого созыва», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Предыдущий конкурс на замещение должности главы администрации состоялся пять лет назад. Тогда Людмилу Линину тоже выбрали единогласно.
Она работает в администрации Никольского района с 1997 года, когда была назначена заведующей отделом культуры. После этого Людмила Линина трудилась на должностях начальника отдела культуры, начальника отдела организации культурно-досуговой деятельности, руководителя аппарата.
В августе 2013 года Линина стала и. о. главы администрации района, в январе 2014-го - главой администрации.
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