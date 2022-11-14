В Малосердобинском районе переизбрали главу администрации

В Малосердобинском районе озвучили результаты конкурса на замещение должности главы администрации.
На сессии собрания представителей, которая прошла в понедельник, 14 ноября, кандидатура действующего главы Ивана Кирюхина была единогласно одобрена.
«Министр внутренней и информационной политики области Павел Маслов от имени губернатора поздравил Ивана Алексеевича с назначением и пожелал ему успехов в работе на благо жителей района», - сообщили в администрации Малосердобинского района.
42-летний Иван Кирюхин занимает пост руководителя района с 2017 года.
11 ноября переназначили главу администрации Вадинского района. Им остался Михаил Буслаев. В тот же день стало известно, что свой пост внезапно покинула глава администрации Белинского района Олеся Мягкова. Пока ее обязанности исполняет один из заместителей.
Новости по теме
- Сергей Балакин стал главой Малосердобинского района
- В Пензенской области назначен еще один замминистра ЖКХ и ГЗН
- Иван Кирюхин стал главой Пензенского района
- Иван Кирюхин стал кандидатом на должность главы Пензенского района
- И. о. главы Кузнецка приступит к работе с 19 ноября
- Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Кузнецка
- Участника СВО планируют назначить заместителем главы Заречного
- У председателя Пензенской гордумы появился 6-й заместитель
- Экс-начальник управления Росгвардии стал зампредом Счетной палаты
- Назначен новый зампред правительства Пензенской области
Последние новости
- Сергей Балакин стал главой Малосердобинского района
- В Пензенской области назначен еще один замминистра ЖКХ и ГЗН
- Иван Кирюхин стал главой Пензенского района
- «Единая Россия» подвела итоги Года муниципального депутата
- Иван Кирюхин стал кандидатом на должность главы Пензенского района
- И. о. главы Кузнецка приступит к работе с 19 ноября
- Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Кузнецка
- Сергей Златогорский оставляет пост главы Кузнецка
- Участника СВО планируют назначить заместителем главы Заречного
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!