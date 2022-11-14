Политика

В Малосердобинском районе переизбрали главу администрации

Печать
Telegram

В Малосердобинском районе озвучили результаты конкурса на замещение должности главы администрации.

На сессии собрания представителей, которая прошла в понедельник, 14 ноября, кандидатура действующего главы Ивана Кирюхина была единогласно одобрена.

«Министр внутренней и информационной политики области Павел Маслов от имени губернатора поздравил Ивана Алексеевича с назначением и пожелал ему успехов в работе на благо жителей района», - сообщили в администрации Малосердобинского района.

42-летний Иван Кирюхин занимает пост руководителя района с 2017 года.

11 ноября переназначили главу администрации Вадинского района. Им остался Михаил Буслаев. В тот же день стало известно, что свой пост внезапно покинула глава администрации Белинского района Олеся Мягкова. Пока ее обязанности исполняет один из заместителей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото mserdoba.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети