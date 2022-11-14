В Малосердобинском районе переизбрали главу администрации

14.11.2022 | 13:47

В Малосердобинском районе озвучили результаты конкурса на замещение должности главы администрации.

На сессии собрания представителей, которая прошла в понедельник, 14 ноября, кандидатура действующего главы Ивана Кирюхина была единогласно одобрена.

«Министр внутренней и информационной политики области Павел Маслов от имени губернатора поздравил Ивана Алексеевича с назначением и пожелал ему успехов в работе на благо жителей района», - сообщили в администрации Малосердобинского района.

42-летний Иван Кирюхин занимает пост руководителя района с 2017 года.

11 ноября переназначили главу администрации Вадинского района. Им остался Михаил Буслаев. В тот же день стало известно, что свой пост внезапно покинула глава администрации Белинского района Олеся Мягкова. Пока ее обязанности исполняет один из заместителей.