Назначен новый и. о. руководителя администрации Городищенского района

Политика

Назначен новый и. о. руководителя администрации Городищенского района
Печать
Telegram

С четверга, 22 июля, исполнение обязанностей главы администрации Городищенского района Пензенской области возложено на Павла Мигина.

Такое решение накануне приняли депутаты собрания представителей района на внеочередной сессии.

20 июля Павел Мигин ушел с должности главы администрации Камешкирского района. Он занимал этот пост с ноября 2020 года.

Павел Александрович Мигин родился в Городище в 1982 году. В 2004-м закончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию.

Работа в администрации Городищенского района знакома Мигину: в 2006-2020 годах он занимал здесь ряд руководящих должностей, в том числе с 2012-го по 2020-й был первым заместителем главы по вопросам экономического развития.

До Павла Мигина должность и. о. главы администрации района занимала Ольга Белянина. Ее назначили после того, как 7 июля скончался Александр Водопьянов, руководивший развитием района с 2017 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
администрация район мигин
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!