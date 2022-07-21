Назначен новый и. о. руководителя администрации Городищенского района

С четверга, 22 июля, исполнение обязанностей главы администрации Городищенского района Пензенской области возложено на Павла Мигина.

Такое решение накануне приняли депутаты собрания представителей района на внеочередной сессии.

20 июля Павел Мигин ушел с должности главы администрации Камешкирского района. Он занимал этот пост с ноября 2020 года.

Павел Александрович Мигин родился в Городище в 1982 году. В 2004-м закончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию.

Работа в администрации Городищенского района знакома Мигину: в 2006-2020 годах он занимал здесь ряд руководящих должностей, в том числе с 2012-го по 2020-й был первым заместителем главы по вопросам экономического развития.

До Павла Мигина должность и. о. главы администрации района занимала Ольга Белянина. Ее назначили после того, как 7 июля скончался Александр Водопьянов, руководивший развитием района с 2017 года.