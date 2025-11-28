«Единая Россия» подвела итоги Года муниципального депутата

28.11.2025 | 16:26

«Единая Россия» - абсолютный лидер среди партий по представительству на муниципальном уровне: в местных органах власти трудятся более 130 000 человек, сообщает ER.ru. Это большая ответственность, а не привилегия, подчеркнул председатель ЕР Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума муниципальных депутатов в Москве.

«Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны - прямой контакт с избирателями. Это создает особую ценность вашей работы и делает нашу партию действительно народной», - отметил он.

Дмитрий Медведев поставил перед корпусом муниципальных депутатов задачи на 2026 год. В первую очередь ЕР продолжит поддерживать участников специальной военной операции и их семей, а также отправлять гуманитарные грузы на фронт.

Всестороннюю помощь необходимо оказать и ветеранам, которые стали депутатами в результате избрания - в этом году их 890, и подавляющее большинство работают на муниципальном уровне.

Также Дмитрий Медведев поручил делиться информацией и лучшими практиками с депутатами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Работа с депутатским корпусом велась по разным направлениям. Для популяризации наиболее эффективных инструментов был организован специальный конкурс «Народный депутат». Его победителями стали 407 человек.

Еще одна важная задача - усиление внутрипартийной коммуникации. ЕР провела в каждом субъекте страны тематические форумы, где партийными отделениями местного и регионального уровней обсуждались актуальные вопросы. А для повышения квалификации депутатов планируется запустить образовательный спецкурс «ВПШ-плюс».

По мнению секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, в преддверии масштабной избирательной кампании 2026 года необходимо перезагрузить все звенья партийной инфраструктуры.

«Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение - важнейшее и главное. От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами, потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном», - подвел итог Владимир Якушев.