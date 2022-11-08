Политика

Валерий Костин вновь возглавил Кузнецкий район

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В понедельник, 7 ноября, Валерий Костин назначен на должность главы Кузнецкого района Пензенской области.

Как сообщается на сайте администрации района, решение было принято на сессии собрания представителей.

Перед ее началом состоялось итоговое заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.

По результатам голосования было единогласно принято решение о назначении на пост Валерия Костина.

Валерий Владимирович Костин родился 20 октября 1953 года в Кузнецке. Возглавлял администрацию Кузнецкого района с 2007 года. В сентябре 2017-го его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта. Костин был назначен и. о. главы администрации, а в ноябре того же года вновь утвержден в должности главы администрации Кузнецкого района.

Теперь в соответствии с изменениями, внесенными в Устав муниципального образования, его должность называется не «глава администрации Кузнецкого района», а «глава Кузнецкого района».

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Источник — фото kuzneck.pnzreg.ru
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