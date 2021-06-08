Политика

В ГУ МЧС рассказали, куда уходит глава ведомства Сергей Козлов

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В ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали информацию о том, что начальник ведомства, генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов освобожден от занимаемой должности.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн выложил на своей странице в Telegram фото соответствующего указа Президента РФ Владимира Путина.

«Руководителю главка были предложены должности в других субъектах в рамках ротации кадров, но он принял решение о выходе на заслуженный отдых», - пояснили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

Сергей Михайлович Козлов родился 26 июля 1965 года в р. п. Земетчино. С 1 января 2005 года состоял в должности первого заместителя начальника, а с 18 ноября 2011-го - начальник ГУ МЧС России по Пензенской области. За смелость и мужество награжден ведомственными наградами.

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Гость||

Спасибо!

Гость||

Спасибо!

Гость||

В земетчино начальником части либо в другой район - пускай на 35 летних зилах поездиет

Дурочёг||

penzainform.ru писал(a):

Руководителю главка были предложены должности в других субъектах в рамках ротации кадров, но он принял решение о выходе на заслуженный отдых
Засиделся он и срастился с местной элитой. Ротация - это нормально.

Гость||

Да опять, наверное, начальником какого-нибудь района поставят,так сказать,социальные лифты по-пензенски.

Гость||

Козел этот козлов новерное, поэтому и попросили

Гость||

Теперь назначат главой одного из районов области, где за огромную зарплату он будет отдыхать от служебных тягот и лишний, а район он будет считать как ясак на кормление. За примером далеко ходить не нужно:Сосновоборск-Едалов, Кузнецк-золотой, Шемышейка-фадеев и т. д. Семья в шоколоде район в.. опе!

Гость||

в правительство

Гость||

Это Иван сотрудничает со следствием Молодец!

Гость||

Это Хинштейн таки) молодец

Гость||

Да все хорошо, чего вы тут!?

Гость||

Козлов - нормальный мужик, пусть бы работал и работал. Дисциплину и порядок любит. Кому помешал?

Гость||

Для всех хорошим не будешь,а так да,нормальный,бывают гораздо хуже.

Гость||

развалил всю систему вот где кумовство

Имя: Гость
Комментарий:

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