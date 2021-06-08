В ГУ МЧС рассказали, куда уходит глава ведомства Сергей Козлов

08.06.2021 | 14:49

В ГУ МЧС России по Пензенской области прокомментировали информацию о том, что начальник ведомства, генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов освобожден от занимаемой должности.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн выложил на своей странице в Telegram фото соответствующего указа Президента РФ Владимира Путина.

«Руководителю главка были предложены должности в других субъектах в рамках ротации кадров, но он принял решение о выходе на заслуженный отдых», - пояснили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

Сергей Михайлович Козлов родился 26 июля 1965 года в р. п. Земетчино. С 1 января 2005 года состоял в должности первого заместителя начальника, а с 18 ноября 2011-го - начальник ГУ МЧС России по Пензенской области. За смелость и мужество награжден ведомственными наградами.