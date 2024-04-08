В Пензе боец СВО примет участие в праймериз к выборам в гордуму

08.04.2024 | 18:35

Житель Пензы лейтенант Александр Владимирович Артамошкин указом Президента РФ удостоен высокой награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Орден Мужества ему по поручению главы государства вручил губернатор Олег Мельниченко.

«Владимир Владимирович Путин назвал участников специальной военной операции новой российской элитой. Наш национальный лидер поставил задачу по привлечению их на ведущие позиции, в том числе в общественном и муниципальном управлении», - напомнил он на своих страницах в соцсетях.

Именно так и поступят в регионе. В сентябре состоятся выборы в Пензенскую городскую думу, и губернатор предложил Александру Артамошкину принять участие в праймериз от «Единой России» (выдвижении кандидатов от партии путем голосования).

«Как сказал Президент России, в органах власти должно быть больше людей, которые не отступят, не подведут и не предадут», - подчеркнул Олег Мельниченко.