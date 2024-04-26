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Политика

Правительство Пензенской области покинул один из зампредов

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Заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин покинул свой пост. Информация об уходе чиновника с должности начала распространяться 25 апреля, 26-го числа она получила официальное подтверждение.

Алексей Костин стал временно исполняющим обязанности главы Заречного.

В правительстве же исполнять обязанности зампреда будет Алмаз Хакимов, министр экономического развития и промышленности.

Костин был назначен заместителем председателя правительства в октябре 2021-го. Поначалу он курировал деятельность только одного министерства - цифрового развития, транспорта и связи. В декабре того же года его повысили до первого зама, расширив зону ответственности за счет минэкономпрома.

В сентябре 2023-го Алексей Костин пошел на понижение и вновь стал просто заместителем председателя правительства Николая Симонова.

Аналогичные должности сейчас занимают Вячеслав Космачев (курирует минздрав, который возглавляет, и минтруд), Лариса Рябихина (минкульт, министерство по охране памятников истории и культуры) и Роман Калентьев (по совместительству министр сельского хозяйства).

Первых замов три: Владимир Щекин (координирует деятельность министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, а также минлесхоза); Виктор Кувайцев (курирует министерство ЖКХ и ГЗН, минстрой и минград) и Олег Ягов (минобр, минспорт, управление молодежной политики, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).

Сам Николай Симонов отвечает за минфин, министерство госимущества и отдел проектной деятельности.

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Источник — фото со страницы Олега Мельниченко
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