В Пензе депутат пережил арест из-за сноса павильона

26.04.2024 | 13:48

В пятницу, 26 апреля, на сессии Пензенской городской думы депутат Александр Смирнов поднял вопрос об эффективности управления муниципальным имуществом при сносе незаконных объектов и дальнейшей реализации земельных участков.

«У нас недавно сносился остановочный павильон, депутата арестовали на 5 суток за то, что он сидел на этом павильоне и в этот момент этот павильон был снесен. Меня интересует: такое рвение было по этому павильону, а к остальным, которые фактически у нас незаконно тоже могут существовать, где это рвение?» - задал вопрос он.

В качестве примера Смирнов привел «различные шаурмячные» на парковках около торговых центров, придорожные ларьки и даже объекты капитального строительства, размещение которых не предполагается разрешенным видом использования участков.

«Дайте, пожалуйста, список адресов, будем работать», - ответила ему замглавы администрации Пензы Юлия Ляпина.

Говоря о депутате, арестованном на 5 суток, Александр Смирнов имел в виду Илью Селиванова. Согласно информации, размещенной на сайте Железнодорожного районного суда Пензы, 19 апреля на него поступил административный материал. После его рассмотрения народного избранника привлекли к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

По имеющимся данным, Селиванов препятствовал сносу остановки общественного транспорта и торгового павильона на улице Луначарского, который принадлежал предпринимательнице, чья фамилия совпадает с депутатской.

Селиванов уже отбыл срок и присутствовал на сессии гордумы 26 апреля, активно участвуя в обсуждении вопросов повестки дня.