Политика

Главный спасатель Пензенской области освобожден от должности

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн выложил на своей странице в Telegram фото указа Президента РФ Владимира Путина об освобождении от должностей четырех генералов. В их числе - генерал-майор внутренней службы, начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Также в списке начальник управления МВД России по Камчатскому краю генерал-майор полиции Михаил Киселев; руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Курской области генерал-майор юстиции Алексей Назин; заместитель начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Виталий Ченцов.

Кроме того, от должности освобожден директор департамента тылового и технического обеспечения МЧС России Николай Евплов.

Еще в документе перечислен ряд назначений общим числом 18. Пензенская область там не фигурирует.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области подтвердили информацию об уходе руководителя ведомства Сергея Козлова с его поста.

Сергей Михайлович Козлов родился 26 июля 1965 года в р. п. Земетчино. Прошел трудовой путь от начальника ИГПН РОВД до руководителя регионального ГУ МЧС.

С 1 января 2005 года Сергей Козлов состоял в должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Пензенской области (по ГПС).

18 ноября 2011 года Указом Президента РФ назначен начальником Главного управления МЧС России по Пензенской области.

Сергей Козлов неоднократно участвовал в тушении крупных пожаров, в том числе лесных (в 2010 году) и в торговом центре «Мега-Пенза» в (2011-м).

За смелость и мужество, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС, Сергей Михайлович Козлов награжден ведомственными наградами.

Источник — фото № 2 t.me/Hinshtein
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Гость||

Велком в охранники. Их всегда не хватает.

Гость||

Куда же его теперь,МУП Спецбюро занято ?!

Дурочёг||

Гость писал(a):

Велком в охранники. Их всегда не хватает.
Охранники тупые и борзые.

Имя: Гость
Комментарий:

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