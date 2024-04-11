Глава Заречного предупредил о своих двойниках в Сети

11.04.2024 | 13:27

Глава Заречного Олег Климанов вновь сообщил, что мошенники от его имени запустили рассылку в мессенджере Telegram.

Неизвестные раздавали поручения и запрашивали информацию от лица чиновника. Климанов обнаружил, что мошенники создали два контакта-двойника. Имена и фамилии такие же, как у главы закрытого города, снимки на аватарках тоже его.

«К сожалению, скачать сейчас фото любого человека не составляет труда. Так, первое взято с официального сайта администрации, второе - из моего телеграм-канала. Ни одно из этих изображений как фото контакта я не использую», - отметил Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что злоумышленники пишут людям, которые лично с ним знакомы и общаются ежедневно по рабочим вопросам. По мнению чиновника, выяснить их имена несложно.

«А вас, дорогие зареченцы, прошу быть внимательнее, ведь мошенники могут создать такие контакты-двойники и обратиться к вам от имени коллеги или начальника. Если в таких сообщениях вас что-то смущает, лучше перезвоните этому человеку по телефону», - обратился Олег Климанов к жителям ЗАТО.

В конце января этого года глава Заречного рассказал о правонарушении, которое совершили неизвестные, действующие под его именем. Они отправили извещения по списку контактов Климанова о якобы грядущей проверке документации.

«Так выяснилось, что к моему мессенджеру получили доступ мошенники. Все сторонние устройства от своего Telegram я тут же отключил, рассылка сообщений прекратилась», - сообщил тогда глава.

В феврале история повторилась. Злоумышленники снова добрались до контактов Климанова и стали раздавать от его имени различные поручения. Также они обращались к знакомым чиновника с разными вопросами.

Климанов не единственная жертва преступников. Мошенники рассылали сообщения от имени губернатора Олега Мельниченко, действовали от лица главы Пензы Александра Басенко, а также главы Городищенского района Павла Мигина.